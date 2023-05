Alluvione, i vigili del fuoco piacentini nelle zone colpite: tra colate di fango e strade che sembrano fiumi – FOTOGALLERY

Alluvione, i vigili del fuoco piacentini nelle zone colpite: tra colate di fango e strade che sembrano fiumi. Sono circa 750 i vigili del fuoco impegnati nell’emergenza maltempo, di cui quasi 300 nella provincia di Forlì. Si contano circa 55 unità per il coordinamento degli interventi, 240 soccorritori acquatici, 20 unità specialistiche speleo-alpino fluviali, 65 esperti nelle unità di pompaggio e 15 sommozzatori.

Impegnati anche i vigili del fuoco da Piacenza che sono partiti ieri dalla caserma di strada Valnure. Nello specifico, da Piacenza sono partiti 7 operatori movimento terra e 5 soccorritori fluviali.

I vigili del fuoco impegnati nell’alluvione

Ecco i numeri della presenza dei vigili del fuoco. Sono 64 i moduli operativi arrivati da fuori regione (tutte tranne le isole), per un totale di 400 unità. Dei 250 mezzi al momento impiegati nei luoghi colpiti, sono presenti 25 piccoli natanti e 4 anfibi, nonché 10 mezzi di pompaggio. Ci sono poi 5 elicotteri con 25 unità specialistiche e 10 droni attivi in Emilia Romagna da stasera.

Oltre 4.800 persone in centri accoglienza, 10mila evacuati

In Emilia Romagna salgono a oltre 4.800, 1.700 in più rispetto a stamattina, le persone che hanno trovato accoglienza presso le sedi allestite dai Comuni (palestre e alberghi) di cui 743 minori: oltre 4mila nel ravennate, 471 nel bolognese, 300 nel forlivese-cesenate e 32 nel riminese. Oltre 10mila gli evacuati. Lo comunica la Regione. Sei le cucine mobili operative: due a Faenza, una a Riolo Terme, una a Solarolo, una a Sant’Agata e una a Forlì. Per mettere al sicuro chi si trova in abitazione a rischio sono sul campo quasi 900 vigili del fuoco – circa 300 in più rispetto a ieri – di cui 562 arrivati da fuori regione con 125 automezzi. Un contingente che dalle ore 8 di oggi ha garantito, nelle quattro province colpite dal maltempo, quasi 600 interventi. In volo per tutta la giornata anche l’elicottero del 118 di Ravenna per l’evacuazione di persone fragili.