Alta Val Tidone si prepara a un 2026 di eventi tra radici e futuro, ecco il ricco programma

Si prospetta un 2026 ricco di eventi, di convivialità, divertimento, cultura, sport, sagre per l’Alta Val Tidone. Ad annunciarlo è il folto gruppo delle associazioni, Pro Loco e comitati che animano il territorio e che si sono ritrovati in Comune, alla presenza del Sindaco Franco Albertini e del consigliere delegato Carlo Fontana, per iniziare a riempire le caselle di un calendario di appuntamenti che, come sempre, strizzano l’occhio alla tradizione e alle eccellenze del territorio senza mancare di uno sguardo attento alle novità e al futuro.
“Siamo davvero fieri del tessuto di associazioni e volontari che ogni anni si impegnano con passione, dedizione e generosità per animare questo territorio, tenendo vive le nostre tradizioni ed inserendo sempre nuove idee e opportunità – sottolineano Albertini e Fontana – Quella di Alta Val Tidone è una comunità viva e partecipe, fortemente legata al territorio e aperta all’accoglienza e alla condivisione. Dopo la fusione dei precedenti comuni si è riusciti in poco tempo a creare una forte sinergia e collaborazione fra le varie realtà che operano nell’organizzazione di eventi e iniziative, a cui va tutto il supporto possibile oltre che il sincero ringraziamento dell’Amministrazione comunale; e ogni anno creiamo un calendario sempre più ricco e stimolante”.
Sono già oltre 70 gli eventi annunciati per il 2026, ma destinati come sempre ad aumentare nel corso dell’anno. Confermati gli appuntamenti più attesi che caratterizzano l’Alta Val Tidone, a partire da quelli enogastronomici legati alle eccellenze del territorio, dalla 35esima edizione della Rassegna provinciale del tartufo de.co. Nero di Pecorara (18 ottobre) con la seconda edizione della versione estiva – il Summer Truffle Party – a Pecorara la sera del 4 luglio, alla 10° festa della patata de.co. di Busseto (21 agosto), dalla 42° edizione della Sagra del Batarò de.co. di Sala Mandelli (13-14 settembre) al Valtidone Wine Fest (quest’anno a Trevozzo il 20 settembre) fino alla 5° festa dell’anolino (a Trevozzo il 24 ottobre).
Il 18 luglio si festeggia il patrono San Colombano mentre martedì 18 agosto è il giorno della grande fiera di Nibbiano e poi ancora le marce dell’Asd Marciatori Alta Val Tidone, gli avvenimenti culturali come il 38° concorso di poesia Valtidoncello (a Pecorara il 13 settembre) e le tradizionali feste come quella delle Rose di Trevozzo (30 maggio) e la storica Sagra della Pasta Frolla (2 agosto a Pecorara) che non ha perso un’edizione dal 1969 e che quest’anno troverà per questo motivo una speciale attenzione con tante sorprese che inizieranno ad essere svelate già da prossimi giorni.
E poi ancora il Monteboys Party a Pecorara (27 giugno) che si arricchisce quest’anno dell’Outdoor Festival che si trasferisce da Nibbiano, dove invece si confermano ad agosto la Fiera dei Bambini e il Mercatino del Tempo.
Tra le novità si segnalano la “Galeina Grisa” itinerante (30 aprile) e il Mondiale di Trucco che avrà una veste ancora più ufficiale dopo essere stato riconosciuto come elemento identitario nell’ambito del progetto Turismo delle Radici. E dulcis in fundo si annuncia un grande evento da organizzarsi per l’inaugurazione del progetto di rifunzionalizzazione e riqualificazione dell’ex consorzio di Pecorara i cui lavori sono in fase di ultimazione.
“L’amore che nutriamo per questo territorio e la sua comunità – dicono in coro i rappresentanti delle associazioni e Pro Loco – ci regala la forza di impegnarci giornalmente per proporre sempre nuove idee e iniziative che uniscano le nostre radici alle novità del presente e lo sguardo al futuro. La sinergia tra di noi volontari e il sostegno dell’Amministrazione comunale ci permette di presentare anche quest’anno un calendario di eventi che siamo sicuri saprà soddisfare i gusti di tutti, residenti, villeggianti e turisti”.