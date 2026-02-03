Raccolta rifiuti, Iren rafforza il presidio del territorio contro gli abbandoni

Migliorare il decoro urbano e accompagnare la città verso un servizio di raccolta dei rifiuti sempre più efficace e condiviso: è con questo obiettivo che Iren Ambiente ha ulteriormente rafforzato, nelle ultime settimane, le attività operative e di presidio del territorio a Piacenza, con particolare attenzione al contrasto degli abbandoni e alla cura degli spazi pubblici.

In questa fase temporanea di adattamento al nuovo sistema sono operative tre squadre antiabbandono, ciascuna composta da un operatore e un veicolo dedicato, attive su turni articolati nell’arco della giornata (2–6, 6–12 e 12–20), in modo da garantire una presenza costante e capillare sul territorio.

Nel pomeriggio, una delle squadre è specificamente dedicata al recupero dei rifiuti ingombranti, contribuendo a ridurre situazioni di degrado e a migliorare l’impatto visivo nelle aree più sensibili della città.

Svuotamento dei cestini

Alle attività antiabbandono si affianca, nelle ore mattutine, il lavoro di due squadre dedicate allo svuotamento dei cestini, fondamentali per assicurare pulizia e ordine negli spazi pubblici maggiormente frequentati, dal centro storico alle zone di passaggio.

Accanto al presidio operativo, Iren Ambiente ha avviato anche un’attività di verifica puntuale delle utenze del centro storico: quattro tecnici stanno incontrando singolarmente condomìni e utenze per individuare eventuali criticità, ascoltare le esigenze dei cittadini e individuare soluzioni concrete e condivise, nell’ottica di migliorare il funzionamento del servizio e favorire comportamenti corretti.

Recupero sacchi all’esterno dei cassonetti

A completamento di questo impegno, è attivo inoltre un servizio aggiuntivo di recupero dei sacchi lasciati all’esterno dei cassonetti, un intervento che va oltre gli obblighi ordinari e che viene svolto con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il livello di decoro urbano e rispondere con tempestività alle situazioni più critiche.

Per il ritiro dei materiali indispensabili alla raccolta differenziata è stata inoltre prorogata la presenza del Punto Ambiente Temporaneo in Piazza Sant’Antonino (vicino al Teatro Municipale). Le date che si aggiungono sono mercoledì 4, 11 e 18 febbraio (orario 10.00/13.00) e sabato 7, 14 e 21 febbraio (orari 10.00/13.00 – 14.00/18.00).

Rimane aperto anche l’Eco Point ogni mercoledì e sabato mattina (orario 9.30/12.30) nella Sala Cattivelli del Comune in Piazza Cavalli: personale Iren è a disposizione per chiarimenti, info e segnalazioni sul nuovo sistema di raccolta puntuale.

Un insieme di azioni che testimonia lo sforzo quotidiano messo in campo da Iren Ambiente per rendere Piacenza una città sempre più curata, ordinata e attenta all’ambiente, accompagnando i cittadini in un percorso di miglioramento continuo del servizio e di maggiore consapevolezza nella gestione dei rifiuti.

