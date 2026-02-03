Karate – Eva Dallavalle convocata alla Coppa del Mondo WKF

L’atleta piacentina Eva Dallavalle è stata convocata da CSEN Italia per partecipare alla Coppa del Mondo WKF(federazione olimpica di karate), in programma dal 1° al 14 febbraio 2026 a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti. Alla prestigiosa competizione prenderanno parte 2.300 atleti provenienti da 93 nazioni.

Eva gareggerà nella categoria Junior -59 kg, che vede iscritte 77 atlete. Sarà l’unica rappresentante italiana nella sua categoria, chiamata quindi a confrontarsi con le migliori karateka del panorama mondiale.

La convocazione è il meritato riconoscimento di un curriculum sportivo di altissimo livello, costruito negli ultimi anni con risultati di grande prestigio a livello nazionale e internazionale:

Vice campionessa italiana Cadette 2023 (FIJLKAM)

Oro Open League Toscana 2023 (FIJLKAM)

Bronzo Open League Italia 2023 (FIJLKAM)

Argento Open Lloret de Mar (Spagna) 2023

Settimo posto Campionati Italiani 2024 (FIJLKAM)

Oro Open San Marino 2024, 2025 e 2026 (FIJLKAM)

Bronzo Open League Lignano 2025 (FIJLKAM)

Argento Open di Basilea (Svizzera) 2025 – WKF

Oro e bronzo Open di Slovenia 2025 – WKF

Vice campionessa italiana CTR Junior 2025 (FIJLKAM)

A questi risultati si aggiungono numerosi podi in competizioni interregionali e il titolo di pluricampionessa nazionale CSEN, confermato anche nel 2025.

Il direttore tecnico della società Karate Piacenza Farnesiana, Gian Luigi Boselli, ha espresso grande soddisfazione per la convocazione, complimentandosi con l’atleta e augurandole di poter raggiungere o superare lo storico quinto posto ottenuto in precedenti edizioni di Coppa del Mondo da altri atleti della società: Martina Boselli a Sofia (Bulgaria) nel 2018, Mattia Bongiorni a Jesolo nel 2023 e Sofia Bouraya a Poreč (Croazia) nel 2025.

