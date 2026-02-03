Karate – Eva Dallavalle convocata alla Coppa del Mondo WKF

L’atleta piacentina Eva Dallavalle è stata convocata da CSEN Italia per partecipare alla Coppa del Mondo WKF(federazione olimpica di karate), in programma dal 1° al 14 febbraio 2026 a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti. Alla prestigiosa competizione prenderanno parte 2.300 atleti provenienti da 93 nazioni.
Eva gareggerà nella categoria Junior -59 kg, che vede iscritte 77 atlete. Sarà l’unica rappresentante italiana nella sua categoria, chiamata quindi a confrontarsi con le migliori karateka del panorama mondiale.
La convocazione è il meritato riconoscimento di un curriculum sportivo di altissimo livello, costruito negli ultimi anni con risultati di grande prestigio a livello nazionale e internazionale:
- Vice campionessa italiana Cadette 2023 (FIJLKAM)
- Oro Open League Toscana 2023 (FIJLKAM)
- Bronzo Open League Italia 2023 (FIJLKAM)
- Argento Open Lloret de Mar (Spagna) 2023
- Settimo posto Campionati Italiani 2024 (FIJLKAM)
- Oro Open San Marino 2024, 2025 e 2026 (FIJLKAM)
- Bronzo Open League Lignano 2025 (FIJLKAM)
- Argento Open di Basilea (Svizzera) 2025 – WKF
- Oro e bronzo Open di Slovenia 2025 – WKF
- Vice campionessa italiana CTR Junior 2025 (FIJLKAM)
A questi risultati si aggiungono numerosi podi in competizioni interregionali e il titolo di pluricampionessa nazionale CSEN, confermato anche nel 2025.
Il direttore tecnico della società Karate Piacenza Farnesiana, Gian Luigi Boselli, ha espresso grande soddisfazione per la convocazione, complimentandosi con l’atleta e augurandole di poter raggiungere o superare lo storico quinto posto ottenuto in precedenti edizioni di Coppa del Mondo da altri atleti della società: Martina Boselli a Sofia (Bulgaria) nel 2018, Mattia Bongiorni a Jesolo nel 2023 e Sofia Bouraya a Poreč (Croazia) nel 2025.