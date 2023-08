Rugby – Lyons, il calendario degli incontri in preparazione al campionato

Sitav Rugby Lyons ha iniziato il secondo blocco di allenamenti in preparazione alla prossima stagione, con un allenamento congiunto disputato con le Zebre Parma sabato 26 agosto in occasione dell’amichevole tra la Franchigia Ducale e gli inglesi di Ealing Trailfinders allo Stadio Walter Beltrametti. Ora il gruppo di Bernardo Urdaneta guarda già all’immediato futuro, con una serie di importanti amichevoli precampionato che segneranno il mese di settembre bianconero.

La prima uscita a ranghi completi per gli uomini di Bernardo Urdaneta è in programma sabato 9 settembre presso lo Stadio “Sergio Lanfranchi” di Parma, dove i bianconeri sfideranno la franchigia ducale delle Zebre Parma, squadra partecipante allo United Rugby Championship e alle coppe europee. Partenza subito forte per i Leoni, che in questo “derby” misureranno il proprio stato di forma confrontandosi con una formazione abituata ai palcoscenici più importanti d’Europa. La partita è il fiore all’occhiello del progetto “Mete in Camper”, promosso da Zebre e Fiere di Parma in occasione del “Salone del Camper 2023”, uno degli eventi più importanti del settore in tutta Europa. In palio anche la nuova “Camper Cup”, trofeo in palio che andrà alla formazione vincitrice dell’incontro.

La preparazione dei bianconeri proseguirà con un altro test di prestigio la settimana successiva, quando nella giornata di sabato 16 settembre i Leoni scenderanno in campo al Payarini Center di Verona per un torneo organizzato dai padroni di casa del Verona Rugby, in cui i bianconeri affronteranno gli Scaligeri e il VII Rugby Torino in due sfide su un tempo singolo.

Chiusura con il botto

La prestagione dei bianconeri si chiuderà con il botto e con una giornata di grande passione sabato 23 settembre, quando al “Beltrametti” si terrà la festa per celebrare i 60 anni dalla nascita dalla società di Via Rigolli. Ospiti dei Leoni saranno gli amici storici di AS Rugby Milano, formazione che milita in Serie A, e la giornata vedrà affrontarsi anche le squadre Under 18, che metteranno in palio lo Shield del “Trofeo Capuzzoni”, tradizionale premio che le due società si contendono da 27 anni in ricordo dell’indimenticato “Max” Capuzzoni, giocatore che ha diviso la sua carriera tra le due squadre e tragicamente scomparso nel 1995. Il confronto tra le due prime squadre concluderà la giornata, con il calcio di inizio fissato per le ore 18.30.

