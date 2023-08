Con Ortrugo&Chisöla parte il 3 settembre a Borgonovo la 14esima edizione del Valtidone Wine Fest

E’ tutto pronto per il via ufficiale del Valtidone Wine Fest 2023, la più grande rassegna del vino piacentino che come da tradizione apre i battenti a Borgonovo all’insegna dell’abbinamento tra il vino autoctono del territorio, l’ortrugo, e la focaccia con i ciccioli de.co.. L’appuntamento è nel fine settimana del 3 settembre, domenica, quando per il secondo anno consecutivo sarà la centrale via Roma ad ospitare gli oltre 25 stand di cantine e aziende vitivinicole del territorio, associazioni e street food, pronti a mettere all’assaggio il meglio della propria produzione enogastronomica ed agroalimentare.

“La rassegna – ha esordito il sindaco di Borgonovo Monica Patelli – è una straordinaria vetrina per il nostro territorio e la formula del festival, che viaggia sulla stretta collaborazione tra le 4 amministrazioni di Borgonovo Val Tidone, Ziano Piacentino, Alta Val Tidone e Pianello Val Tidone e tra queste ultime e i privati produttori, garantisce una visibilità che va al di là dei nostri confini e che è fondamentale per lo sviluppo economico della nostra valle”.

Intensa la giornata di domenica 3 settembre, in cui Borgonovo celebra anche la 57esima festa della chisöla organizzata dalla Pro Loco che, per l’occasione ha presentato un ricco calendario su tre giorni consultabile sul sito del sodalizio locale.

Alle ore 10.00 di domenica il taglio ufficiale del nastro che inaugura il Valtidone Wine Fest all’imbocco di Via Roma, dove si troverà anche uno dei due banchi di vendita dei calici (il secondo è all’altro lato di via Roma), dove si potranno anche prenotare le degustazioni guidate in Rocca e la visita del borgo (anche abbinata alla degustazione) curata da Atlante Guide. Di seguito all’inaugurazione si terrà, grazie all’organizzazione di Coldiretti Piacenza, l’assegnazione del Premio Miglior Ortrugo, in collaborazione con AIS e FISAR, mentre in Piazza Matteotti alle 11.00 la presentazione del libro di Giorgio Lambri “Non solo gutturnio”. Alle ore 12.00, nel cortile della Rocca, la prima delle due degustazioni guidate (la seconda è alle 18.00) a cura di Mani in Pasta. Gli stand dei produttori saranno allestiti per tutta la giornata fino alle 19.00 circa.

“Voglio unirmi al sindaco nei ringraziamenti a tutti coloro che permettono la realizzazione di questo evento – ha sottolineato l’Assessore al Turismo e Commercio, Serena Carella – dagli uffici comunali, ai volontari e alle associazioni, agli sponsor. È un lavoro intenso di squadra fatto per il bene del nostro territorio”.

Se domenica 3 è la giornata del festival, il Valtidone Wine Fest di Borgonovo mantiene anche quest’anno la tradizione dell’anteprima tra cultura, musica ed enogastronomia nel borgo di Corano. L’appuntamento è per giovedì 31 agosto, dalle 18.30 con la visita guidata dell’antico borgo e nei vigneti con conclusione con degustazione di ortrugo. Alle 19.30 il via alle “Gustose tentazioni” a cura del ristornate Le Proposte di Danila Ratti e di Mani in Pasta. Infine, conclusione con le emozioni musicali del concerto dell’artista Ambra Lo Faro: “Da Mina ad Aretha Franklin: dalla canzone italiana alla black music”. Accompagneranno la voce e il violino di Ambra Lo Faro, Stefano Pennini al pianoforte, Carmelo Tartamella alla chitarra, Loris Lari al contrabbasso/basso elettrico e Roberto Lupo alla batteria.

Oltre al patrocinio di Regione Emilia-Romagna e Provincia di Piacenza, il Valtidone Wine Fest può contare sul contributo della Camera di Commercio per la valorizzazione della rete commerciale, della Banca di Piacenza e delle due cantine sociali, Cantina Valtidone e Cantina di Vicobarone.

“E’ sempre un piacere collaborare al Valtidone Wine Fest – ha detto Annalisa Repetti, responsabile della filiale di Borgonovo della Banca di Piacenza – soprattutto perché la nostra banca è da sempre vicino al territorio e agli eventi che lo valorizzano”.

Un intento espresso e ribadito sia da Graziano Alberti, vice presidente di Cantina Valtidone, sia da Giuseppe Gaddilastri, presidente di Cantina di Vicobarone, che hanno rinnovato l’impegno rivolto a questa manifestazione come vetrina e traino della produzione enologica locale.

Presenti in conferenza stampa, oltre all’assessore allo Sport Fabrizio Franzini che ha presentato, insieme a Marco Fortunati del Gruppo podistico borgonovese la 33esima edizione della marcia “Curum par la Chisöla” (venerdì alle 18.00 con partenza dalla Rocca), Greta Cavallari per la Pro Loco, Cinzia Pastorelli di Coldiretti, Greta Magnani di Mani in Pasta, Danila Ratti de Le Proposte e Pier Luigi Forlini della sezione locale degli Alpini che, come sempre, collaboreranno alla realizzazione della manifestazione. Nella giornata inoltre sarà presente la postazione di Radio 51 Melody che allieterà le degustazioni.

Tutte le informazioni aggiornate sul Valtidone Wine Fest possono essere consultate sul sito valtidonewinefest.it e sui profili social della rassegna.