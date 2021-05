Ambulanti piacentini, la ripartenza è in salita. Lo racconta in un’intervista a Radio Sound lo storico ambulante piacentino Maurizio Fumi.

“La ripresa è stata molto sofferta dopo lo stop. In particolare bisogna ricordare che è stato uno stop forzato nella nostra Regione anche a banchi, come il mio, che avrebbero potuto lavorare con il Decreto del Governo. Quindi una situazione anche un po’ dura da digerire. Dall’altra parte però i clienti sono stati contenti nel ritrovare i mercati anche perché non comprendevano lo stop visto che noi lavoriamo all’aperto. Lo dico da tempo: il mercato è il posto più sicuro dove andare”.

A quanto ammontano le perdite a più di un anno dallo scoppio del Covid?

“Difficile calcolarlo, ma per alcune tipologie di banchi si è superato anche il 60%”.

In tanti hanno detto basta così non vado avanti

“L’ho pensato anch’io devo essere sincero però c’è anche un discorso legato ormai alla vicinanza della pensione. Infatti a una certa età non si trova lavoro da nessuna parte in Italia. Purtroppo ho paura che altri banchi possano chiudere l’attività in questo 2021”.