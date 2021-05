Dal 3 maggio parte il nuovo servizio MetroBus, Unione Commercianti: “Offerta migliorata e sostenibilità ambientale”

Da lunedì 3 maggio il servizio di trasporto pubblico urbano di Piacenza si rinnova, migliorando l’offerta e la sostenibilità ambientale. Con l’attivazione del nuovo servizio MetroBus vengono infatti ottimizzate le linee esistenti ed implementato, nel complesso, il servizio offerto su alcune zone della città, nelle quali i mezzi avranno una frequenza maggiore di passaggio. Ad esempio, sull’asse di attraversamento Est-Ovest della città (da Piazzale Torino all’Università di San Lazzaro, passando per Piazza Cavalli) ogni 10 minuti sarà effettuata una corsa del nuovo MetroBus.

Con il MetroBus, i cui mezzi sono caratterizzati anche graficamente da una speciale livrea, verranno potenziati i trasporti verso la Farnesiana, la Veggioletta e la Besurica, dove verrà estesa la copertura a nuove vie rispetto all’offerta attuale, e saranno implementati i collegamenti tra la Stazione FS e il centro, ma anche tra la Stazione FS ed i poli universitari, rispondendo così alle esigenze dei pendolari e degli studenti.

Gli utenti in possesso di abbonamento annuale o mensile possono utilizzare la linea MetroBus senza costi ulteriori nelle relazioni comprese tra l’Autostazione ed il centro città.

Il progetto MetroBus è frutto di oltre un anno di monitoraggio del territorio e delle esigenze dei cittadini da parte di Comune, Tempi Agenzia e SETA: non vengono modificati i tracciati delle linee esistenti (se non nell’aggiunta di alcune vie finora non servite adeguatamente dai mezzi pubblici) né vengono soppresse le attuali fermate. Gli utenti delle linee 2 e 3, e della navetta Piazza Cittadella-piano caricatore, da lunedì 3 maggio potranno, partendo dalle stesse fermate, salire sul nuovo MetroBus ed usufruire di una maggiore frequenza di passaggi grazie al potenziamento dei mezzi in servizio sulla linea. Tutto questo è reso possibile da un’attenta calibrazione delle linee e dall’incremento delle frequenze che elimina il cosiddetto ‘traffico a vuoto’. Inoltre questo obiettivo è raggiunto senza alcun costo aggiuntivo per la collettività.

Informazioni di dettaglio su orari e percorso del servizio MetroBus sono disponibili qui.