Un anno di guerra in Ucraina, anche a Piacenza il corteo per chiedere la pace

“Ad ormai un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, è tempo di porre fine a questo massacro”. Partendo da questo principio, un gruppo di associazioni e sindacati ha organizzato per domani 24 febbraio una manifestazione per la pace.

“Ci troviamo sull’orlo di un abisso e rischiamo di precipitare in un conflitto nucleare. Chiediamo all’Italia e all’Europa di condannare tutte le aggressioni armate. E’ il momento che tutti insieme richiediamo un ruolo propositivo della diplomazia e che il nostro Governo si faccia interprete di una politica attiva di mediazione all’interno della comunità internazionale per arrivare ad una Conferenza di Pace”, spiegano gli organizzatori.

Con questi obiettivi a Piacenza un Appello lanciato un paio di settimane fa è stato sottoscritto da quasi 200 persone e può ancora essere sottoscritto inviando l’adesione a piacenza@mce-fimem.it.

Accogliamo l’invito di Europe for Peace ad organizzare mobilitazioni nelle città italiane e europee per chiedere il cessate il fuoco, il dialogo e trattative di Pace. In questo momento delicato non dobbiamo alimentare le guerre. Ciò si deve tradurre nel fatto che ora la palla deve finalmente passare alla diplomazia e che l’Onu, insieme all’Unione Europea e ai Popoli europei, deve farsi garante del cessate il fuoco e della protezione ai civili coinvolti nella guerra.

Le proposte

Nella riunione del 6 febbraio sono uscite diverse proposte tra le quali elenchiamo:

1) Organizzare una manifestazione a Piacenza il 24 febbraio ad un anno dall’inizio della guerra.

2) Organizzare una Tavola rotonda con persone impegnate attivamente per la Pace nel mese di marzo.

3) Organizzare un flash mob coinvolgendo tutte le componenti della società civile (commercianti, studenti, lavoratori e lavoratrici, ecc …)

Invitiamo quindi tutte le associazioni e le persone di buona volontà che vogliono contribuire all’organizzazione di queste iniziative a prendere contatti con noi scrivendo a piacenza@mce- fimem.it

Adesioni al momento, altre arriveranno probabilmente:

Acli – Amnesty – Anpi – Arci – Arci gay – Associazione Arcangelo Dimaggio – Associazione promozione sociale ok club – Attac – Caritas Diocesiana – Centro di Ascolto “Don Eliseo Segalini” – Cgil,Cisl,Uil – Circolo Arci Amici del Po – CPP – Comunità Giovanni XXIII – Comitato Donna, Vita, Libertà – Donne in nero – Emergency – Engagement pour la charité ONG ASBL ODV – Fabbrica e Nuvole – Laboratorio Mondialità Consapevole – Legambiente – Mlal – Mondo Aperto – Movimento Cristiano Lavoratori – Movimento di Cooperazione Educativa – ODV RicicliAMO for Africa – Parrocchia di S.Michele Arcangelo (Gragnano) – Protezione della giovane di Piacenza – Rete Radié Resch – Unicef