Andrea Amorini premiato come giornalista sportivo dell’anno

Andrea Amorini, da anni voce di RadioSound, è stato premiato come giornalista sportivo dell’anno. Alla serata del Gran Galà dello Sport, presso il Coni Point di Piacenza, la voce che ha raccontato le gesta del Piacenza calcio ha vinto il premio intitolato a Gaetano Cravedi.

Un riconoscimento più che meritato per Amorini, che per più di 30 anni ha raccontato il Piacenza ai piacentini: dalla promozione in Serie A fino ai giorni d’oggi.

Prendere un premio in una serata dedicata allo sport in mezzo agli atleti solo per aver avuto la fortuna di commentare le loro gesta è il massimo della fortuna. Ringrazio il Coni di Piacenza per aver pensato a me. E tutti quelli che in questi anni mi hanno seguito nelle mie dirette. Un pensiero particolare a Carlo Rossi che credette in me subito ed a Radio Sound che è la mia seconda famiglia compresi i ragazzi di stadio sound che mi tengono sul pezzo… Da domani si torna in diretta…