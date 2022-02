Consorzio Tutela Salumi DOP Piacentini, eletto il nuovo consiglio d’amministrazione: Antonio Grossetti confermato presidente

presso la sede sociale di Via M. Tirotti 11 a Piacenza, si sono riuniti in assemblea ordinaria i consorziati dei rispettivi consorzi “Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini “ e “ Consorzio Salumi Tipici Piacentini” per discutere e deliberare sul bilancio consuntivo, chiuso al 31 Dicembre 2021, e rinnovo delle cariche sociali.

Dopo il resoconto economico e l’esposizione dell’attività realizzata nel coso del triennio trascorso, caratterizzato dalla complicanza di tutte le iniziative proprio per il problema pandemico dove tuttavia tutte le attività programmate si sono realizzate, i componenti l’Assemblea del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini hanno proceduto all’elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione che guiderà il Consorzio nel triennio 2022 – 2025.

Risultano eletti:

Antonio Grossetti

Emanuele Gagliardi

Dario Gualini

Giuseppe Michelazzi

Remo Peveri

Francesco Muselli

Vittorio Magni

L’assemblea è stata chiamata, come da statuto, a nominare anche il Presidente pro tempore per il triennio 2022 – 2025. Per acclamazione viene nominato per acclamazione Antonio Grossetti. Nella sua prima riunione del Consiglio di Amministrazione verrà nominato, come da statuto, il Vice Presidente.

In tempi successivi, l’Assemblea del Consorzio dei Salumi Tipici Piacentini ha provveduto alle nomine per l’elezione del proprio Consiglio di Amministrazione che amministrerà il Consorzio per il triennio 2022 – 2025.

A comporre il Consiglio di Amministrazione risultano eletti:

Giuseppe Michelazzi

Remo Peveri

Vittorio Magni

Massimiliano Savi

L’Assemblea nomina, come da statuto Roberto Belli quale Presidente del Consorzio Salumi Tipici Piacentini.

A completare il Consiglio di Amministrazione, come da statuto, provvederà la Camera di Commercio di Piacenza e L’Amministrazione Provinciale di Piacenza a nominare i loro rispettivi rappresentanti.

Nel corso del primo consiglio di Amministrazione che si terrà verrà nominato il Vice Presidente.