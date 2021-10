La Cattedrale di Piacenza compie 900 anni, un fitto programma per l’anno giubilare: “Oggi come allora sia simbolo di una comunità unità” – AUDIO

Giovedì 14 ottobre in occasione della Solennità della Dedicazione della Cattedrale, avrà inizio il nuovo Anno Pastorale e prenderà avvio anche l’Anno Giubilare per i 900 anni della Cattedrale.

L’incontro inizierà alle ore 17.30 presso la Basilica di San Francesco: dopo la preghiera il nostro Vescovo presenterà e consegnerà la sua Lettera pastorale.

Alle 20.00 l’assemblea si trasferirà in Cattedrale per l’apertura dell’Anno giubilare con la Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna.

“Celebriamo i 900 anni della nostra Cattedrale. Si tratta di un riferimento non solo per la città, ma per tutta la Diocesi”, commenta il vescovo monsignor Adriano Cevolotto.

Con l’appuntamento di giovedì si aprirà un anno ricco di iniziative: dalle proposte per i cittadini di ogni età, fino alle iniziative culturali e artistiche che metteranno in luce le ricchezze, l’arte e la storia custodite all’interno della nostra Cattedrale.

“Mi piace ricordare che la Cattedrale è nata con il contributo di tutte le realtà artigianali e produttive del tempo che hanno sentito il progetto come proprio – commenta Cevolotto – e mi piacerebbe che anche oggi, in questo tempo, la Cattdrale potesse diventare anche simbolicamente un richiamo che è necessario camminare insieme, convergere”.