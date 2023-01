Annullato il concerto di Ermal Meta a Cremona

Si comunica che lo spettacolo di ERMAL META previsto il giorno 13 aprile 2023 al Teatro Ponchielli di Cremona è stato annullato.

Il tour teatrale di Ermal Meta, la cui partenza era prevista per il 25 febbraio da Jesolo (Ve), viene annullato per permettere all’artista di proseguire la lavorazione del suo nuovo progetto discografico, in uscita entro l’anno.

L’artista sarà infatti impegnato in studio per la realizzazione del suo nuovo album, in uscita quest’anno, e la cancellazione dei live si è resa necessaria per permettergli di proseguire la lavorazione del progetto discografico e poter quindi tornare a suonare dal vivo presentando anche nuova musica.

Non appena saranno definite le tempistiche di uscita dell’album, verrà comunicato anche il ritorno in tour dell’artista.

È possibile richiedere il rimborso dei biglietti entro il 15 aprile 2023 presso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.

Gli spettatori che hanno acquistato i biglietti in prevendita possono ottenerne il rimborso rivolgendosi presso il punto vendita, o il circuito di prevendita, in cui è stato effettuato l’acquisto, con le seguenti modalità:

– circuito Ticketone rimborso entro sabato 15 aprile 2023

– Biglietteria Teatro Politeama rimborso disponibile da mercoledì 1 febbraio p.v. entro sabato 15 aprile 2023.

Per informazioni:

– Teatro Politeama 0523 328672

– CAOS Organizzazione Spettacoli: ticketing@caosparma.org