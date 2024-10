“Anonimasequestri” di Leonardo Tomasi in scena il 7 ottobre per il Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena”

Prosegue a Piacenza grazie al Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena” il focus sulle nuove generazioni di artisti che si sono messi in evidenza attraverso il Premio Scenario. Lunedì 7 ottobre alle ore 21 al Teatro Filodrammatici vedremo “Anonimasequestri” di Leonardo Tomasi, vincitore Premio Scenario 2023. Quarto appuntamento del Festival diretto da Jacopo Maj e organizzato da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza, il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren e la collaborazione di Comune di Piacenza e Associazione Amici del Teatro Gioco Vita.

“Anonimasequestri” di Leonardo Tomasi

Arrabattandosi tra provini per fiction sul banditismo e spot turistici, due trentenni sardi provano a sbarcare il lunario cercando il ruolo più adatto a loro. Ispirati da un contorto senso identitario, armati di berritas e birrette Ichnusa, i due organizzano finti sequestri di persona, in onore dei vecchi fasti della propria terra. L’associazione culturale e a delinquere si rivela di successo, ma cosa accade quando il ruolo terroristico inizia a coincidere con la loro identità? In scena c’è un tavolo, una banda di criminali, qualche pacco di patatine, delle bottiglie di Ichnusa e un ingombrante orgoglio sardo. In un misto fra teatro documentario, sagre di paese e film poliziotteschi anni ’70, i banditi provano battute, studiano piantine, organizzano il piano per il prossimo colpo, davanti a un pubblico complice e sequestrato. “Anonimasequestri” è la richiesta di un riscatto identitario; è il rapimento di ignoti; il tentativo fallimentare di darsi alla macchia nella speranza di venire arrestati, segnalati, chiamati per nome.

“Anonimasequestri” è un sequestro organizzato da Leonardo Tomasi. In scena Federico Giaime Nonnis, Daniele Podda, Leonardo Tomasi e un ostaggio. Una produzione Teatro Metastasio di Prato e Sardegna Teatro.

Leonardo Tomasi, classe 1996, si occupa di teatro come attore, regista e drammaturgo. Ha collaborato come attore per diverse realtà, come SardegnaTeatro, Batisfera, Alessandro Serra, Giorgina Pi, Meridiano Zero, NuovoTeatroSanità, L’Effimero Meraviglioso. Si forma fra diversi workshop e programmi di alta formazione (ERT/Laika Theater of Senses, IDRA Factory, Frosini/Timpano, Fratelli Dalla Via), partecipando a programmi di residenze creative. Negli ultimi anni sviluppa lavori teatrali in collaborazione con vari gruppi e singoli artisti, in una ricerca interessata alla partecipazione del pubblico e al fallimento del racconto.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Biglietti € 15 intero € 12 ridotto € 10 studenti (posto unico non numerato).

Biglietteria Teatro Gioco Vita, via San Siro 9 – 29121 Piacenza dal martedì al venerdì ore 10-16 e sabato ore 10-13, tel. 0523.315578, e-mail info@teatrogiocovita.it. Vendita online su vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/ticket/anonima-sequestri/245513)

Il giorno dello spettacolo la biglietteria funziona al Teatro Filodrammatici a partire dalle ore 20.