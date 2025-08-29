Durante gli scavi del cantiere affiorano tre antichi scheletri, archeologi sul posto

Durante gli scavi emergono tre antichi scheletri. E’ successo in via Scalabrini, dove nei giorni scorsi Enel ha avviato un cantiere per il potenziamento della rete elettrica. Gli operai si sono imbattuti in alcune ossa e subito hanno avvisato le autorità competenti.
Si tratta di scheletri antichi, motivo per cui sul posto sono intervenuti gli archeologi. Gli scavi si sono fermati per permettere la rimozione in sicurezza dei reperti che con ogni probabilità verranno poi sottoposti agli studi del caso.
Potrebbero essere scheletri di epoca romana, secondo le prime indiscrezioni uno dei tre sarebbe di un bambino.