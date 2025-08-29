Durante gli scavi del cantiere affiorano tre antichi scheletri, archeologi sul posto

Durante gli scavi emergono tre antichi scheletri. E’ successo in via Scalabrini, dove nei giorni scorsi Enel ha avviato un cantiere per il potenziamento della rete elettrica. Gli operai si sono imbattuti in alcune ossa e subito hanno avvisato le autorità competenti.

Si tratta di scheletri antichi, motivo per cui sul posto sono intervenuti gli archeologi. Gli scavi si sono fermati per permettere la rimozione in sicurezza dei reperti che con ogni probabilità verranno poi sottoposti agli studi del caso.

Potrebbero essere scheletri di epoca romana, secondo le prime indiscrezioni uno dei tre sarebbe di un bambino.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy