“Anziani al Centro”, presentato a Volontariato in Onda il progetto per la terza età a Piacenza – AUDIO

“Anziani al Centro”, presentato a Volontariato in Onda il progetto per la terza età a Piacenza. Al via da marzo 2025 laboratori gratuiti, eventi e iniziative per promuovere socialità, benessere e partecipazione attiva degli anziani. Sul tema è intervenuta Simona Tonini di Epikurea, ospite della rubrica quindicinale proposta da Radio Sound e Csv Emilia, Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

Anziani al Centro, è un progetto sostenuto totalmente da Fondazione Piacenza e di Vigevano. In particolare si tratta di una tre giorni della terza età. Una specie di festival che si svolgerà dal 4 al 7 marzo a Piacenza. Il punto di riferimento è l’Ostello del Teatro e in parte Epicurea. Per le iscrizioni ci sono vari canali e la nostra mail epicureaconsulenza.com

Il progetto nasce dalla consapevolezza che mantenere una vita sociale attiva e praticare regolarmente attività fisica siano elementi fondamentali per il benessere e la qualità della vita degli anziani. “Anziani al Centro” si propone come un’opportunità per contrastare la solitudine, l’isolamento e la sedentarietà, offrendo agli anziani di Piacenza un luogo di incontro, di socializzazione e di crescita personale.

Dal 4 al 7 marzo – prosegue Simona Tonini – è una tre giorni dedicata a chi ha più di 60 anni. Il progetto prevede un ricco programma di laboratori gratuiti, eventi e iniziative pensate appositamente per gli anziani. Si parte il 4 marzo con i laboratori “Leggere per i nipoti” e “Camminata salutistica e respirazione diaframmatica” presso l’Ostello del Teatro. Il 5 marzo sarà la volta di “Punto Anziani Punto Digitale Facile”, “CreAttivaMente” e del gruppo di lettura “Ti piace leggere?” presso Epikurea. Il 6 marzo si torna all’Ostello del Teatro con “Il Teatro Che Fa Bene” e “Camminata salutistica e respirazione diaframmatica”.

Inoltre sono in programma anche eventi come il “Balli di gruppo” del 5 marzo, l’incontro “Ansia da Pensione il 7 marzo e lo spettacolo “Cabaret Mama Extravaganza” del 7 marzo al Teatro Trieste 34.

Avete lanciato anche un importante questionario

Sì, ha la finalità di raccogliere informazioni sulla terza età a Piacenza. In particolare come sta, come vive, che relazioni familiari ha, che tipo di interventi vorrebbe nel comune di Piacenza o in provincia. È un questionario online, totalmente anonimo, che in questi giorni circolerà attraverso delle locandine e sul web tramite un link. L’obiettivo è rendere un report alla Fondazione per poter poi a settembre progettare insieme agli anziani un centro per loro.

Socializzare e muoversi: un toccasana per la salute

Numerose ricerche scientifiche hanno dimostrato come la socializzazione e il movimento fisico abbiano un impatto positivo sulla salute degli anziani, contribuendo a prevenire malattie croniche, depressione, declino cognitivo e fragilità. “Anziani al Centro” vuole offrire un contributo concreto in questa direzione, promuovendo uno stile di vita attivo e стимулиante per gli anziani di Piacenza.

I LABORATORI GRATUITI

4 marzo martedì Ostello del Teatro

14,30-16,30 Leggere per i nipoti.

16,30-17,30 Camminata salutistica e respirazione diaframmatica .

5 marzo mercoledì Epikurea

– 10,30 Punto Anziani Punto Digitale Facile portaci le tue difficoltà (SPID; FSE; INPS).

15,30-16,30 CreAttivaMente laboratorio di allenamento mentale.

-17,30-18,30 Ti piace leggere?

6 marzo giovedì Ostello del Teatro Via Trento 29 .

– 14,30 -16,30 Il Teatro Che Fa Bene .

– 16,30-17,30 Camminata salutistica e respirazione diaframmatica.

GLI EVENTI GRATUITI

5 MARZO MERCOLEDÌ Ostello del teatro Via Trento 29.

20,30 -21.30 Balli di gruppo.

7 MARZO VENERDÌ Biblioteca Passerini Landi «Zona Holden» entrata vicolo San Pietro, dalle ore 17: Ansia da Pensione I talenti da riscoprire.

EVENTO SPETTACOLO

Il 7 marzo alle ore 21 Spettacolo «Cabaret Mama Extravaganza», in programma presso il Teatro Trieste 34 di Piacenza.