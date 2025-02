Vincenzo Salemme al Teatro Municipale di Piacenza il 25 e 26 febbraio

Atteso appuntamento al Teatro Municipale di Piacenza con Vincenzo Salemme: va in scena martedì 25 e mercoledì 26 febbraio alle ore 21 “Ogni promessa è debito”, la nuova commedia da lui scritta, diretta e interpretata. Lo spettacolo fuori abbonamento è inserito nel cartellone della Stagione di Prosa curata da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza, con ilsostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren. Particolari facilitazioni per gli abbonati alla Stagione di Prosa. Particolari facilitazioni sono previste per gli abbonati alla Stagione di Prosa.

Vincenzo Salemme al Teatro Municipale di Piacenza

Vincenzo Salemme farà tappa a Piacenza subito dopo il debutto di “Ogni promessa è debito”, in programma al Teatro Mancinelli di Orvieto sabato 22 e domenica 23 febbraio. Si tratta di un ritorno nella nostra città dell’artista napoletano, che per la prima volta è stato ospitato al Municipale da Teatro Gioco Vita nel febbraio 2018 (lo spettacolo era “Una commedia esagerata”, due serate sold out). In questa nuova commedia Vincenzo Salemme sarà affiancato in scena da Nicola Acunzo, Domenico Aria, Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria, Oscarino Di Maio, Pina Giarmanà, Gennaro Guazzo, Antonio Guerriero, Geremia Longobardo, Rosa Miranda, Agostino Pannone, Fernanda Pinto. Firmano le scene Roberto Crea, i costumi Francesca Romana Scudiero, il disegno luci Cesare Accetta e le musiche Antonio Boccia.

Sant’Anna, protettrice di Bacoli, ha fatto un miracolo: ha salvato la vita a Benedetto Croce e ai figli Rebecca e Marco, finiti con la barca su uno scoglio. La barca, al momento dell’impatto, era guidata da Roberto, assistente di Benedetto Croce il proprietario di una piccola pizzeria dei Campi Flegrei. La barca, dopo l’impatto con lo scoglio é finita in alto mare, in balia delle onde e di uno spaventoso tempora­le. Pare che Benedetto, nella disperazione del momento, si sia rivolto alla Santa promet­tendole una donazione molto generosa. Il suo disperato appello ha avuto un esito molto positivo perché subito dopo l’annuncio del voto, la radio di bordo ha ripreso a funzionare e la sua richiesta di aiuto è stata raccolta dalla guardia costiera che è corsa in suo aiuto salvando lui, la famiglia e l’assistente da un drammatico epilogo. Il fatto è, però, che l’appello di Benedetto è stato anche diffuso dai media locali e adesso tutto il paese aspet­ta festoso il miracolato benefattore.

Ma, una volta in salvo, il proprietario della pizzeria Croce e Delizia, avendo ricevuto un colpo in testa, non ricorda quasi più nulla, né del voto alla Santa né del motivo che lo ha spinto a promettere quella enorme cifra, ben 5 milioni di euro! Come mai una cifra così alta? Ma Benedetto proprio non sa dare spiegazioni. E poi, a chi dovrebbero andare quei soldi promessi? Al sindaco, in rappresentanza del paese la cui patrona si è spesa per la salvezza dei naufraghi? O a Padre Cristoforetto, parroco della chiesa del paese dedicata proprio alla Santa protettrice? O alla famiglia? Ognuno crede di essere il pretendente più legittimato a ricevere quei soldi. Intanto i carabinieri indagano, vogliono sapere se e come mai Benedetto sia in possesso di quei soldi. Ma lui continua a negare, continua a giustificarsi, a dire che forse … la paura di morire, la disperazione dettata da quella paura, la volontà di salvare i suoi figli, insomma la confusione dei sentimenti, forse … lo ha spinto a implorare la Santa e a farle una promessa che, in realtà, non potrà mai mantene­re.

Ma si sa che ogni promessa è debito e che quando l’impegno è stato preso con una Santa di tale caratura allora, se il patto non viene rispettato, le conseguenze possono rivelarsi anche peggiori dello scampato pericolo. Scherza coi fanti ma lascia stare …

Biglietteria

TEATRO GIOCO VITA via San Siro 9 – 29121 Piacenza – tel. 0523.315578, e-mail biglietteria@teatrogiocovita.it, info@teatrogiocovita.it

Orari di biglietteria: dal martedì al venerdì ore 10-14, giovedì ore 10-16. Vendita online su vivaticket.

Il giorno dello spettacolo la biglietteria è attiva anche a partire dalle ore 19 al Teatro Municipale (0523.385721).