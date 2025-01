Anziano non risponde al telefono, la sua assistente sociale “indaga” e lo salva: aveva avuto un malore

Telefona all’anziano da lei assistito ma lui non risponde, assistente sociale salva l’uomo. I fatti sono accaduti a Calendasco. La donna, assistente sociale, ha provato a telefonare all’uomo da lei seguito, ma quest’ultimo non ha risposto.

Insospettita, ha raggiunto la sua abitazione ma l’anziano non ha risposto nemmeno al campanello. A quel punto l’assistente sociale ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno forzato una finestra guadagnando l’ingresso nell’abitazione.

In effetti l’anziano era sul divano privo di sensi, colto da un malore. In casa sono entrati i soccorsi del 118 che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Da quanto si apprende, le condizioni sono in miglioramento.