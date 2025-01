Il grande dono per i piccoli pazienti di pediatria, una divertente e tecnologica postazione di simulazione guida – FOTO e AUDIO

Come un pilota automobilistico, Gran Turismo 7 ti immerge nel clima delle corse, con l’emozione della gara e il brivido della velocità. Per i bimbi di Pediatria e neonatologia, diretta dal professor Giacomo Biasucci, arriva una bella novità che li aiuterà ad alleviare i giorni di ricovero. Nello spazio giochi del reparto, infatti, verrà presto installata una postazione sim racing completa per la simulazione della guida di auto da corsa con tanto di sedia, monitor 27 pollici full hd, consolle di gioco, cuffie, volante e pedaliera, donati grazie agli sponsor del campionato benefico organizzato dai componenti dello Psycho Racing Team.

La prima di una lunga serie

“Come team siamo alla nostra prima esperienza nel mondo beneficenza e nel supporto del prossimo, ma è stata la prima di una lunga serie”, racconta il capo team Massimiliano Colombo accompagnato dal pilota Giorgio Cannata, David Gelli, vice capo team, Alberto Cukeric e Mauro Fusco tutti membri dell’amministrativo dell’associazione.

“Questo progetto è nato a ottobre 2023 quando abbiamo deciso di organizzare un campionato ad hoc per raccogliere i fondi necessari all’acquisto di qualche postazione di gioco, grazie anche all’aiuto e al supporto dell’associazione Sara Angela Boffi L’angelo dei Bambini E.T.S. L’iniziativa è andata benissimo e abbiamo potuto acquistare ben nove postazioni sim racing complete che abbiamo donato ad altrettante realtà di cura pediatrica in Italia. Oggi qui a Piacenza chiudiamo il cerchio con la gioia di regalare ai bambini momenti di svago anche in un luogo come l’ospedale”.

Il gioco come terapia

“Siamo molto attenti alla cura complessiva dei nostri pazienti – commenta Giacomo Biasucci – che per noi comprende cura del corpo e dell’emotività con percorsi sempre più umanizzati. Siamo convinti che il gioco abbia una forte connotazione terapeutica per questo la incoraggiamo. Questa donazione rientra in questa nostra filosofia poiché sarà occasione ai bambini e ai ragazzi ricoverati di distrarsi, agevolando il percorso di guarigione”

“Siamo molto grati allo Psycho Racing Team e all’associazione Sara Angela Boffi – hanno commentato Carlotta Granata, coordinatrice della Pediatria, e Eliana Tripolini coordinatrice del Pronto soccorso pediatrico – che ha pensato alla nostra realtà per questa bella donazione. Trascorrere il tempo in ospedale non è facile, soprattutto per i più piccoli. I giochi aiutano a intrattenerli distraendoli, inoltre, dalle cure. Questa postazione sarà un ottimo modo per far passare il tempo ai nostri piccoli degenti”.

“Per noi dell’associazione Sara Angela Boffi l’angelo dei bambini – fa sapere Paolino Boffi – è una gioia sapere che i piccoli degenti costretti a restare in reperto per le cure, abbiano a disposizione questa postazione di gioco per potersi svagare. Sappiamo molto bene quanto sia difficile restare tanto tempo ricoverati in ospedale e il fatto di avere alternative divertenti distoglie il pensiero del bambino dai trattamenti e dalle cure che deve subire ogni giorno. Siamo contenti di aver condiviso questo progetto con i ragazzi di spyco racing team”.

La postazione donata a Pediatria, del valore complessivo di 2mila euro circa regalerà ai bimbi ricoverati in Pediatria le emozioni di un pilota automobilistico immergendoli completamente in una gara di auto in totale sicurezza.