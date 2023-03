Non solo patatine e noccioline, l’aperitivo si fa coi salumi piacentini: le idee di Daniele Reponi per baristi e ristoratori, col progetto AperiDop – AUDIO e VIDEO

Immaginate di ritrovarvi al bar dopo una lunga giornata di lavoro per il tradizionale aperitivo con amici e colleghi. Vi aspettate le “solite” pizzette, arachidi, patatine (che per carità sono deliziose) e invece il cameriere vi porta un tagliere del tutto inaspettato. Panini, focaccine e quant’altro sapientemente abbinati ai nostri salumi piacentini: coppa, salame, pancetta. Certo, sarebbe un bel salto culturale, non c’è che dire.

Un’idea ambiziosa, come ambizioso però è il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini che ha inquadrato in questo salto culturale il proprio nuovo obiettivo. Mentre scriviamo, i nostri salumi vengono assaggiati da amanti del buon cibo in quel di Monaco di Baviera, dove il consorzio ha portato le nostre specialità, nel contesto di un tour internazionale.

E mentre i nostri amici tedeschi si gustano i nostri salumi, a Piacenza Expo, nella cornice di Apimell, Seminat e Buon Vivere, il Consorzio presenta il nuovo progetto: AperiDop. Le meraviglie che si possono realizzare con coppa, pancetta e salame sono state illustrate e proposte dal noto chef Daniele Reponi, protagonista di uno showcooking da leccarsi i baffi.

Il progetto AperiDop

“Nuovi comportamenti alimentari stanno caratterizzando i nostri tempi. Tra questi comportamenti, l’aperitivo, soprattutto per i giovani, è diventato un insostituibile momento di socializzazione. Attraverso questa azione si vuole ampliare l’attività di formazione professionale svolta dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini, proponendo l’uso dei nostri salumi nella preparazione degli aperitivi, implementandone la gamma d’uso”, spiega il direttore del Consorzio, Roberto Belli.

In altre parole, il Consorzio, con l’aiuto di specialisti come Raponi, ha studiato veri e propri aperitivi “piacentini” che verranno proposti a baristi e ristoratori invitando questi ultimi a sostituire noccioline e patatine con creazioni a base di tipicità locali.

“Per questo abbiamo voluto coinvolgere le associazioni di categoria proponendo loro corsi di formazione da presentare ai propri iscritti. Questi potranno imparare aperitivi originali a base di prodotti piacentini da presentare poi nei propri locali ai propri clienti”, conclude Belli.

Ed ecco allora la Bruschetta piacentina DOP, il panino Sfizioso a base di pancetta e zucca, la Pancetta alla Bismark. E poi ancora Braccio di Ferro con salame e spinaci, Alpino con salame e caprino. Passando alla coppa citiamo Intenso, Coppa in Fiore, la focaccia Golosa. Solo per citarne alcuni, anche perché mentre scrivo è mezzogiorno ed entrare nel dettaglio di queste squisitezze sarebbe una tortura indicibile. Ma tutte le idee, che saranno proposte appunto a baristi e ristoratori durante corsi di formazione ad hoc, si possono trovare sul sito del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini.