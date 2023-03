I salumi piacentini DOP tornano nei ristoranti in Germania, continua la promozione internazionale

La Germania, con 36.459 ton per un valore di 368,3 milioni di euro, è la nazione che importa più di ogni altra salumi italiani, per questa ragione il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini torna in questo Paese per valorizzare le tre eccellenze della salumeria piacentina a Denominazione di Origine Protetta.

Il progetto, cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, prevede il coinvolgimento di quaranta ristoranti ubicati in quattro città Colonia, Monaco,Düsseldorf, Francoforte nei quali dal 6 al 12 Marzo verrà offerto in degustazione l’antipasto piacentino composto da Coppa Piacentina DOP, Salame Piacentino DOP, Pancetta Piacentina DOP.

Una vera “restaurant week” dove i salumi piacentini potranno essere gustati da tanti ospiti, diventando veri ambasciatori dell’eccellenza gastronomica della città di Piacenza.

“Si vuole proseguire con questa nuova edizione di Salumi Piacentini DOP On Tour, l’attività di promozione in Germania” – dichiara il presidente del Consorzio Antonio Grossettipresentando il nuovo appuntamento internazionale in programma – “Si tratta di importanti opportunità per far conoscere il valore delle nostre produzioni anche al di fuori dei confini nazionali grazie alla collaborazione prestata dai ristoratori tedeschi, a cui verrà fornito un valido supporto informativo circa la qualità e le caratteristiche dei nostri prodotti. Obiettivo importante del progetto è proprio sensibilizzare il pubblico sui temi portanti il sistema di qualità delle produzioni certificate europee, favorendone il riconoscimento e il consumo”.

La settimana di degustazione è stata presentata in occasione di un altro importante evento tenutosi giovedì 2 marzo a Monaco.

Si tratta della cena dedicata alla stampa enogastronomica tedesca e food blogger che si è tenuta presso il ristorante “Vino e Gusto” a Monaco (Herrnstraße 52), dove ai 35 ospiti sono stati presentati e raccontati i Salumi Piacentini DOP, attraverso una degustazione guidata che ne ha messo in risalto le peculiari caratteristiche distintive. Un viaggio tra i profumi e i sapori di una tradizione senza tempo dove storia, tradizione, artigianalità esprimono un legame inscindibile con il territorio.