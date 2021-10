Biglietti omaggio per Apimell, Forestalia e Buonvivere

Siamo lieti di invitarvi all’evento fieristico “Apimell, Forestàlia e BuonVivere” in programma sabato 26 e domenica 27 ottobre a Piacenza Expo.

Apimell, Forestàlia e BuonVivere

PIACENZA EXPO

dal 30 ottobre al 1 novembre

ore 9.30 – 18.00

Con un unico biglietto d’ingresso si potrà visitare anche la quinta edizione di Forestalia, salone agroforestale, e Street Food Technology, zona espositiva dedicata alle attrezzature per la ristorazione itinerante.

INFORMAZIONI GENERALI

Data Manifestazione: 30.31 ottobre – 1° novembre 2021

Orario di svolgimento: sabato, domenica e lunedì dalle ore 9.30 alle 18.00

Ingresso: a pagamento

intero: 10.00 €

ridotto: 8.00 €

bambini fino a 12 anni: ingresso gratuito

I cani possono entrare con guinzaglio e museruola.

DOVE: Piacenza Expo, Via Tirotti, 11 – 29122 Piacenza – www.apimell.it

APIMELL: Un’edizione speciale per il futuro dell’apicoltura sostenibile

APIMELL risponde alle esigenze degli operatori europei del settore, ed è riconosciuta quale:

APPUNTAMENTO ANNUALE per chi, in concomitanza con l’inizio della stagione apistico, ricerca tutte le possibili soluzioni tecniche ed operative per l’allevamento e la cura delle api, la produzione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti dell’alveare.

Essenziale PUNTO DI INCONTRO PER INFORMARSI E AGGIORNARSI sullo stato e sulle prospettive del settore, grazie a un qualificato programma convegni organizzato in collaborazione con le più importanti associazioni del mondo apistico: FAI – Federazione Apicoltori Italiani, UNAAPI – Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani, ANAI – Associazione Nazionale Apicoltori Italiani e APAP – Associazione Apicoltori Piacentini.

VETRINA COMPLETA di prodotti naturali dell’alveare per usi alimentari, cosmetici e curativi.

FORESTALIA – L’appuntamento per chi lavora nel bosco

FORESTALIA si propone come appuntamento dedicato a chi lavora nei boschi.

Le aziende fornitrici della filiera agroforestale avranno la possibilità di incontrare tecnici, imprenditori ed operatori professionali in un contesto ideale e non dispersivo, ottimizzando tempo ed investimenti.

FORESTALIA è uno strumento utile a disposizione delle aziende per fronteggiare un periodo economico in piena evoluzione.

Piacenza è il “porto” del retrostante Appennino: zona vocata ai lavori agroforestali e con una forte tradizione nelle attività legate all’utilizzo del legno nella filiera energetica.

Una fiera quindi in un quartiere fieristico, facilmente raggiungibile, con un bacino d’utenza nazionale che si è dimostrato molto interessante per le aziende espositrici.

L’edizione 2019 ha registrato visitatori prevenienti da 43 province e 12 regioni italiane.

BOSCO, ENERGIA, LAVORO

Forestalia è un appuntamento per chi fa dei lavori forestali una professione.

In contemporanea si svolgerà APIMELL, la più importante mostra mercato dedicata alle attrezzature per l’apicoltura.

Settore che trova molte affinità con la mostra Forestalia.

BUON VIVERE

BuonVivere, mostra mercato dei prodotti tipici di qualità, si svolgerà nei giorni 30.31 ottobre – 1° novembre 2021 in contemporanea con Forestalia-Salone agroforestale e Apimell-Mostra internazionale di apicoltura, dei prodotti e delle attrezzature apistiche.

La scelta di integrare le manifestazioni è motivata dalla volontà di offrire al pubblico un percorso completo incentrato sulla qualità del buon vivere. Oltre ad essere ovvia e naturale vetrina delle produzioni tipiche piacentine, BuonVivere si apre anche alle tipicità e ai prodotti di altri territori con l’obiettivo di consentire nuove e “gustose” conoscenze e di ampliare i mercati di riferimento, e promuovere le produzioni della tradizione enogastronomica italiana.

BuonVivere diventa un percorso che si pone come “mission” la valorizzazione, diffusione e promozione delle variegate culture che animano le terre del nostro paese. Laddove terre sta a significare quei mille prodotti agroalimentari, tipici locali, “cavati” dalla terra e trasformati in cibi e piatti che meritano di essere conosciuti da tutti.

La mostra si rivolge al consumatore finale moderno, che non accetta più di comprare a scatola chiusa, ma sceglie con competenza ed attenzione alla qualità.