Approvato il bilancio di previsione di Alta Val Tidone, Albertini: “Investiamo sul territorio senza aumentare le tasse”

Nessun aumento di Imu, Irpef e tariffe dei servizi; conferma della completa gratuità del trasporto scolastico e una serie di investimenti per il nuovo anno che porterà, tra gli altri interventi in programma, la conclusione della riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’ex consorzio di Pecorara, la riqualificazione e valorizzazione commerciale di Piazzetta Tricolore a Trevozzo e gli interventi Stami, tra cui la sistemazione delle quattro aree di sosta camper sul territorio. Sono questi i più significativi punti qualificanti del bilancio di previsione del Comune di Alta Val Tidone che è stato approvato nell’ultima seduta di consiglio comunale dello scorso anno.

Conferma il nostro impegno programmatico

“Un bilancio – sottolinea il Sindaco Franco Albertini – che conferma il nostro impegno programmatico di questo mandato, volto a implementare i servizi per le diverse fasce sociali della popolazione e a proseguire gli investimenti strategici sul territorio, il tutto senza aumentare la pressione fiscale ma anzi cercando ove possibile di agevolare la nostra comunità, come ad esempio nella conferma della gratuità del trasporto scolastico per le famiglie del Comune”.

Poco più di 7 milioni di euro è il pareggio di bilancio che dovrà fare a meno di 28mila euro previsti dalla spending review, ma che potrà contare sugli 800 mila euro di Ministero e Regione a seguito della fusione intercorsa nel 2018. Mentre non è prevista alcuna restituzione al Governo di fondi Covid in quanto totalmente utilizzati per l’emergenza sanitaria.

Senza aumentare le tasse

Confermata, oltre alle aliquote di Imu e di addizionale Irpef, l’esenzione per i redditi imponibili Irpef fino a 10.000 euro. Sulla Tari vengono confermate tutte le tariffe 2024 in attesa dell’approvazione del nuovo piano economico finanziario che avverrà nel corso dell’anno.

Corposo, come annunciato, il piano investimenti per il 2025 e il triennio 2025-2027, che oltre ai fondi propri fa affidamento ai finanziamenti in ambito PNRR e agli interventi Stami (Strategia Territoriale per le Aree Montane e Interne Alta Val Trebbia E Val Tidone), finanziati per il 90% con contributo regionale e per il 10% con Fondi di Bilancio negli anni dal 2024 al 2026.

Riqualificazione energetica

Tra questi spiccano la riqualificazione energetica dell’ostello di Trevozzo (Euro 145.000,00), la sistemazione delle piazzole sosta camper con sistemazione delle aree in località Strà, Caminata, Pecorara e Nibbiano con annessa pesa pubblica (Euro 840.000,00), la riqualificazione del Municipio (località Nibbiano) (Euro 600.184,67), del centro civico ex oratorio di Vallerenzo (Euro 234.072,02) con realizzazione di area pubblica esterna per convegni ed eventi, e il progetto di dopo scuola del Comune di Alta Val Tidone (Euro 181.500,00).

Tra gli altri interventi in programma, viene prevista l’estensione dell’acquedotto Groppà e la manutenzione straordinaria sulle strade comunale per un importo complessivo di Euro 165.000,00 di cui 100.000,00 con mutuo e 65.000,00 con capitale privato e un intervento di manutenzione straordinaria strade per Euro 200.000,00.

La riqualificazione di piazzetta Tricolore con valorizzazione delle aree a vocazione commerciale in località Trevozzo cuba per un valore di 490.000,00 euro di cui € 290.000,00 con contributo regionale.

La scuola dell’infanzia di Nibbiano

Confermato nel bilancio il progetto di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia di Nibbiano (euro 714.480,00) e il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità (euro 300.000,00) grazie a fondi PNRR da Ministero, mentre sempre da PNRR, con il Comune di Piacenza come capofila, arriveranno i fondi (Euro 397.000,00) per i lavori di riqualificazione della struttura comunità alloggio Giacomo da Pecorara con realizzazione di un appartamento in regime di cohousing e sistemazione aree esterne nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare sociale a favore degli anziani ospiti nell’appartamento.

Oltre 200 mila euro saranno investiti sulla Transizione Digitale, con implementazione delle piattaforme al servizio dei cittadini (PagoPa, App IO, Identità Digitale – CIE, servizi Cloud, esperienza del cittadino nei servizi pubblici).

Infine, viene prevista l’alienazione degli immobili dell’ex scuola elementare di Trebecco e di un immobile in località Pecorara per un valore preventivato complessivo di euro 183.405,00.

“Ringrazio gli uffici per il prezioso lavoro svolto per la predisposizione del bilancio, e non solo – aggiunge il Sindaco Albertini – assessori e consiglieri per la disponibilità e l’impegno al servizio della comunità che ci permette di lavorare con attenzione e lungimiranza per il bene dei nostri concittadini e per lo sviluppo di questo straordinario territorio, a cui colgo l’occasione per augurare un 2025 di serenità e di soddisfazione”.