Pasqua 2025, Don Davide Maloberti: “Momento dove trovare ragioni di speranza” – AUDIO

Pasqua 2025, Don Davide Maloberti ha parlato a Radio Sound della strada che porta alle festività in un presente difficile e tragico tra guerre e tensioni internazionali.

Non è un momento facile, ma soprattutto non si vede una via d’uscita davanti a tanti problemi. Mi colpisce una cosa sottolineata dal Vescovo Monsignor Adriano Cevolotto, quando dice che attorno a noi ci sono segni di una crescente fragilità nel mondo del lavoro, nelle famiglie, in campo educativo e nel mondo intero. Quindi è una Pasqua che richiede, ancora più, di trovare le ragioni di una speranza.

Il Venerdì Santo a Piacenza è contraddistinto da una Via Crucis particolare

E una cosa davvero originale che arriva da una proposta che il Vescovo ha fatto nel primo incontro della visita pastorale della città di Piacenza al carcere delle Novate. In particolare ha proposto ai detenuti di scrivere il testo della Via Crucis. Ne è nato un percorso interessante che alcuni di loro, hanno condiviso con dei giovani dell’Azione Cattolica. La Via Crucis parte dalle 20.30 dalla Basilica di San Francesco per finire in San Savino.

E’ una speranza di cambiamento che possiamo fare nostra

Certo. I momenti di difficoltà che tutti vivono nella vita, le fragilità, possono essere una possibilità di ricominciare di affrontare la vita abbandonandosi a Dio, mettendosi nelle sue mani e credendo anche in un domani nuovo a partire da sé.

Santa Pasqua 2025, Don Davide Maloberti – AUDIO

Le Celebrazioni fino al 27 aprile





Venerdì 18 aprile – Venerdì Santo

Alle ore 8.30 in Cattedrale il Vescovo presiede l’Ufficio delle letture e le Lodi.

Celebrazione della Passione del Signore – Cattedrale ore 18

Si svolgono la liturgia della Parola, l’adorazione della Croce e la comunione eucaristica.

La Chiesa, con la meditazione della Passione del suo Signore e Sposo e con l’adorazione della Croce, commemora la propria origine dal fianco trafitto di Cristo e intercede per la salvezza di tutto il mondo.



Via Crucis – basilica di San Francesco – ore 20.30

Il Vescovo presiede la Via Crucis. L’inizio sarà alle ore 20.30 nella basilica di San Francesco. Il percorso prevederà cinque soste esterne: San Donnino; Sant’Antonino; piazza Duomo; via del Consiglio (davanti al vecchio carcere); piazzetta Santa Maria; basilica di San Savino, dove è prevista la conclusione. Si mediteranno i testi contenuti nel sussidio “L’ora dell’amore” preparati dai detenuti della casa circondariale di Piacenza.



Sabato 19 aprile – Sabato Santo

Sabato alle 8.30 in Cattedrale il Vescovo presiede l’Ufficio delle letture e le Lodi.



Veglia pasquale ore 21.30 in Cattedrale

Sono in programma il lucernario, la liturgia della Parola, la liturgia battesimale e la liturgia eucaristica.

Per antica tradizione si celebra la veglia, commemorando la notte santa in cui Cristo è risorto: è considerata la “madre di tutte le veglie”. In questa notte, infatti, la Chiesa rimane in attesa della Risurrezione del Signore e la celebra con i sacramenti dell’iniziazione cristiana. Con la Domenica di Pasqua inizia il “gioioso spazio” della Pentecoste in cui la Chiesa celebra la presenza del Risorto e l’effusione dello Spirito Santo.

Nella Veglia il Vescovo amministrerà i sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo, prima comunione e confermazione) a nove catecumeni che hanno seguito il percorso di preparazione predisposto dal Servizio diocesano per il catecumenato.

Saranno presenti per il rinnovo delle promesse battesimali gli appartenenti al Cammino neocatecumenale della quinta Comunità della parrocchia cittadina della SS. Trinità.



Domenica 20 aprile – Domenica di Pasqua

ore 9 Messa di Pasqua al carcere delle Novate

Messa del giorno – Cattedrale ore 11

Il Vescovo celebra la messa e impartirà la benedizione papale con annessa l’indulgenza.

Secondi vespri e messa vespertina – Concattedrale di Bobbio ore 17.30

Il Vescovo presiederà i secondi vespri solenni del giorno di Pasqua e celebrerà la messa vespertina del giorno di Pasqua.



Domenica 27 aprile

Festa della Madonna del Popolo – Cattedrale ore 17

Il Vescovo presiede la concelebrazione eucaristica; al termine, processione per le vie della città con la statua della Madonna del Popolo.