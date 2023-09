Nasce l’archivio Gustavo Foppiani, per tutelare le opere dell’artista e i collezionisti – AUDIO

L’archivio Gustavo Foppiani presieduto a seguito della sua nomina dal Presidente Onorario Prof. Vittorio Sgarbi, dalla figlia Paola Foppiani e dal Direttore Stefano Iori nasce con lo scopo di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione dell’artista e del suo operato, al fine di creare il punto di riferimento per tutti i collezionisti e Gallerie d’arte che in possesso di opere del Maestro potranno chiederne conferma di autenticità richiedendo il “CERTIFICATO DI ARCHIVIAZIONE”.

“Un certificato che ricordiamo è obbligatorio, come prevede la Legge del 9 marzo 2022 – n. 22 – Art. 518-quaterdecies ( 1-2-3-4 ) e per l’inserimento nel nuovo Catalogo Generale che sarà redatto esclusivamente dall’archivio Gustavo Foppiani in quanto purtroppo negli ultimi mesi sono state riscontrate presso alcune Gallerie d’arte opere contraffatte e senza il relativo certificato di archiviazione obbligatorio per Legge e dalle stesse organizzato Mostre non autorizzate dell’artista Gustavo Foppiani violando anche tutte le leggi sul Copyright”, spiega Stefano Iori, titolare dell’omonima Casa d’Aste e direttore dell’archivio.

A tal proposito da oggi, l’archivio diffiderà chiunque altro rilasci autentiche sia in forma cartacea che digitale alle Autorità competenti.

“Invitiamo pertanto tutti i collezionisti e Gallerie d’arte a prendere contatto urgentemente con l’archivio per il rilascio del “NUOVO CERTIFICATO DI ARCHIVIAZIONE” anche se le loro opere fossero già eventualmente pubblicate su precedenti cataloghi dedicati o in possesso di timbri o certificazioni rilasciate da terzi non autorizzati, sia per regolarizzare la loro posizione alla normativa vigente che per tutti i fini assicurativi che ricordiamo essere richiesto in caso di risarcimento di danni o furti”.