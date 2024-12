Arena Daturi, approvato il progetto esecutivo: tribune, illuminazione di sicurezza, nuove piante e rampa per l’accesso

E’ stato approvato il progetto esecutivo dell’Arena Campo Daturi che prevede infrastrutture necessarie all’organizzazione di eventi occasionali e attività di intrattenimento. Gli Uffici tecnici comunali hanno dunque dato l’ok definitivo al progetto per la realizzazione di impiantistica, illuminazione di sicurezza, riqualificazione del fabbricato delle tribune e dei servizi, riordino di parte delle pavimentazioni dei percorsi e la realizzazione di una nuova rampa di accesso.

La rampa e il percorso pedonale

Per quanto riguarda quest’ultima, si tratta di una struttura in metallo posta lungo la scarpata parallela a via Brigata Piacenza, già oggetto di una revisione avvenuta lo scorso settembre, che ha previsto una migliore integrazione con il verde presente secondo le indicazioni della Soprintendenza.

Il nuovo percorso pedonale “per tutti” è necessario a garantire un ingresso più agevole all’area, il cui disegno definitivo consentirà dunque, grazie alla pendenza dell’8% e a pianerottoli di sosta, un accesso “dolce”. La struttura leggera in metallo sarà mitigata grazie all’ambientazione nella sagoma della scarpata e sarà circondata da nuovo verde.

Le pavimentazioni degli accessi

In generale si provvederà alla riqualificazione degli accessi esistenti sia mediante il ripristino delle pavimentazioni (anche grazie alla creazione di una piccola piazzetta dalla quale partiranno i vari camminamenti), sia con l’integrazione di parapetti mancanti e la sostituzione di parte dei selciati con pavimento architettonico in ghiaietto di miglior resa estetica e ben integrato al contesto.

La sistemazione del verde

Il progetto – che sarà realizzato nel prossimo anno – prevede anche la sistemazione del verde secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento comunale in Ambito Pubblico. E in particolare si procederà alla sostituzione di tre alberi e di un cespuglio che saranno compensati con dieci nuovi esemplari di tigli selvatici (tilla cordata). In accordo con la Soprintendenza, la posizione del nuovo filare di alberi – recita la relazione – “riordina anche l’esistente disordine del verde nella zona oggetto d’intervento e soprattutto favorisce la valorizzazione percettiva di Palazzo Farnese dalla zona dell’Arena”.