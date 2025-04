Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio ospita il Volley Modena

Reduci dalla sconfitta contro la Moma Anderlini, la Pallavolo San Giorgio affronterà il forte Volley Modena, secondo in classifica con Garlasco ma con quoziente set migliore, sabato 5 aprile alle ore 18, presso le mura amiche del palazzetto dello sport di viale Repubblica. La gara è valida per la ventiduesima giornata del campionato nazionale di serie B1, girone B.

Gara importante ai fini della classifica per le giallobiancoblù che sono state raggiunge all’undicesimo posto dal Montesport a quota 25 punti. Lo sarà anche per le modenesi che nelle ultime tre giornate hanno vinto solo con Rubiera al tiebreak. Anche la Pallavolo San Giorgio con i successi esterni ad Ostiano e Garlasco sa affrontare al meglio ed esaltarsi nel gioco con formazioni di alta classifica.

Rispetto alla gara d’andata il Volley Modena è passato di mano da Federico DI Toma a Luciano Molinari, l’ex tecnico di Mirandola squadra che la Sangio ha affrontato in campionato in serie C e B2, mentre per quanto l’organico la schiacciatrice Alice Bellini è passata all’Azimut Giorgione nel girone C ed è stata sostituita da Elisa Garofalo, arrivata a dicembre dalla Traina Caltanissetta (girone D).

Modena ha vinto l’unico scontro diretto, 3-0 alla gara d’andata. Dirigeranno Daniele Rossi e Damiano Campisi, entrambi del comitato di Reggio Emilia. Fischio d’inizio, ore 18. L’incontro sarà sarà trasmesso sul canale Youtube di Obiettivo Volley ed in simulcast sulla pagina Facebook di Obiettivo Volley. Ingresso 5 euro.

Classifica

Fantini Folcieri Ostiano 52; Volley Garlasco, Volley Modena 46; Bindi Passione Valdarno 42; Ripalta Cremasca 39; Osgb Campagnola 31; Moma Anderlini 30; V.P. Volley 28; Rubiera 27; Pallavolo San Giorgio, Montesport 25; Bsc Sassuolo 23; Ambra Cavallini 14; Crema 12.