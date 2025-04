Storie di Confesercenti, Sandra Politi di Infomedia: “A fianco delle imprese con risposte concrete” – AUDIO

Storie di Confesercenti, Sandra Politi di Infomedia: “A fianco delle aziende in ogni passo “. Il Direttore dell’associazione di categoria Fabrizio Samuelli si è recato a San Nicolò nella sede della realtà piacentina nata nella fine degli anni 90 con l’obiettivo di coniugare competenze tecniche e gestionali per offrire alle imprese strumenti digitali e soluzioni efficaci attraverso un supporto completo che unisce strategia, competenza tecnica e innovazione.

Oggi ci occupiamo di consulenza aziendale – Spiega Sandra Politi – progettazione digitale, formazione finanziata e soprattutto di finanza agevolata, motore di sviluppo per molte realtà del nostro territorio. Affianchiamo le aziende in ogni passo dall’analisi dei bisogni alla realizzazione dei progetti di crescita.

Quali sono le opportunità per le aziende?

Grazie alla nostra esperienza, possono accedere a contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, incentivi fiscali e credito in imposta. Quindi lavoriamo su bandi che puntano su innovazione, sostenibilità, digitalizzazione e sviluppo del capitale umano. In particolare aiutiamo le micro e piccole imprese a crescere con strumenti su misura. garantendo valore per tutto il territorio.

Confesercenti e Infomedia: una collaborazione che funziona

La convenzione con Confesercenti rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra le realtà del territorio possa generare valore.

La dimostrazione arriva dai dati

Nel 2024 abbiamo attivato numerosi percorsi di formazione gratuita. Oltre 40 progetti formativi coinvolgendo più di 200 aziende del territorio. Abbiamo sviluppato corsi dedicati alla digitalizzazione, alla sostenibilità e alla sicurezza sul lavoro. L’accordo con Confesercenti è strategico perché ci permette di intercettare i bisogni delle imprese, offrendo risposte concrete e tempestive. Parallelamente sul fronte della finanza agevolata abbiamo presentato circa 30 domande su bandi regionali e nazionali, generando un indotto di quasi 2 milioni di euro in investimenti ammissibili con oltre 870 mila euro di contributi già assegnati. Sono numeri importanti, ma soprattutto sono il frutto di un lavoro di squadra che mette al centro le imprese offrendo risposte concrete e vicine ai loro reali bisogni.

Seminari di Confesercenti Piacenza

Transizione digitale ed auto produzione di energia rinnovabile. Questi i nuovi bandi che rispettivamente Regione Emilia Romagna ed Invitalia mettono in campo per le imprese. A questo si aggiungono quelli del Gal del Ducato (con buona parte dei comuni del territorio che vi rientrano) per il settore artigiano e per le start up. Ed a breve anche la Camera di commercio dell’Emilia andrà ad emanare nuovi bandi per le imprese sulla falsariga di quanto già messo in campo lo scorso anno. Questi alcuni temi dei tre seminari proposti da Confesercenti e Infomedia dal 3 al 10 aprile.

Informazioni

Confesercenti: 0523.607211

Mail: centralino@confesercentipiacenza.it

Infomedia: 0523 762048 oppure 0523 761203.

Mail: info-contributiregionali.it