Stabilizzazione con assunzione a tempo indeterminato per dieci educatori dei nidi comunali

E’ stata firmata stamani, dal direttore generale del Comune di Piacenza Luca Canessa, la determina che sancisce la stabilizzazione, con assunzione a tempo pieno e indeterminato dal 5 maggio prossimo, di dieci educatori dei nidi d’infanzia, in servizio presso le strutture dell’ente da diversi anni con contratti a termine.

Le dieci stabilizzazioni formalizzate oggi costituiscono l’esito dell’avviso pubblico che l’Amministrazione aveva emanato nel mese di febbraio, come previsto dal Piano triennale del Fabbisogno di Personale, in base al quale altre due stabilizzazioni nel profilo di educatore erano state attuate nel 2024 e ulteriori sei sono programmate per il 2026.

Requisito fondamentale, l’anzianità di servizio di almeno 36 mesi (pari a 1095 giorni) alle dipendenze del Comune, maturata – anche in modo non continuativo – nell’arco degli otto anni precedenti, nelle stesse attività del profilo professionale oggetto di stabilizzazione, considerando validi a questo proposito anche i contratti a tempo parziale. Altra condizione necessaria, sotto il profilo del merito, una media non inferiore al punteggio di 60/100 nella valutazione del proprio lavoro, ottenuta rapportando a un massimo di 100 i diversi sistemi di valutazione adottati nel tempo dall’ente.

“Complessivamente – sottolinea Canessa – questo percorso di stabilizzazione permetterà, nell’arco dei tre anni, di inserire a tempo pieno e indeterminato nel settore Promozione della Collettività – Servizi Educativi, con il profilo di istruttore educatore, 18 figure professionali che hanno acquisito una significativa esperienza nei nidi d’infanzia comunali e rappresentano una risorsa preziosa, valorizzandone le competenze e migliorandone, rispetto alla precarietà contrattuale precedente, le prospettive dal punto di vista lavorativo. L’Amministrazione non può che esprimere soddisfazione per un risultato che dà garanzia di continuità anche alle famiglie, che nelle educatrici e negli educatori dei propri figli individuano giustamente un punto di riferimento fondamentale con cui relazionarsi”.