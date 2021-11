Arianna Barani riporta la Teco Corte Auto in sella: contro l’Eppan è 3-3

Quasi quattro ore di battaglia hanno sancito il pareggio fra la Teco Corte Auto Cortemaggiore e l’Eppan Tischtennis Raiffeisen, nella gara che ha completato la quarta giornata di serie A1 femminile. Risultato giusto, considerato l’equilibrio che ha regnato in campo, con quattro singolari su sei terminati al quinto set.

Certamemente l’Eppan può recriminare per la rimonta subita da Debora Vivarelli e per i quattro match-point non sfruttati nell’ultimo incontro da Diana Styhar. Li ha annullati tutti l’indomita Arianna Barani, che si è eretta a eroina del pomeriggio magiostrino, sconfinato nella serata.

Il tabellino di Teco Corte Auto-Eppan Raiffeisen

Valentina Sabitova – Szandra Pergel 3-2 (6-11, 13-11, 11-9, 6-11, 13-11)

Arianna Barani – Debora Vivarelli 0-3 (8-11, 11-13, 14-16)

Olga Kulikova – Diana Styhar 1-3 (11-5, 10-12, 8-11, 8-11)

Valentina Sabitova – Debora Vivarelli 3-2 (5-11, 8-11, 11-5, 11-8, 11-7)

Olga Kulikova – Szandra Pergel 2-3 (11-9, 7-11, 8-11, 12-10, 0-11)

Arianna Barani – Diana Styhar 3-2 (12-10, 4-11, 11-6, 8-11, 14-12)