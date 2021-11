Derby Fiorenzuola-Piacenza: il contatto Stronati-Corbari era da rigore? – VIDEO

Minuto 80 superato da qualche secondo, Fiorenzuola avanti 1-0. Il Piacenza batte l’ennesimo corner del suo pomeriggio, Giordano la mette in mezzo, c’è un contatto tra Stronati e Corbari e l’arbitro indica il calcio di rigore. È questo l’attimo che ha segnato il primo derby Fiorenzuola-Piacenza giocato tra i professionisti.

Un attimo che ha lasciato parecchi strascichi, soprattutto in casa rossonera. Il gol di Dubickas ha pareggiato una gara che forse i rossoneri meritavano di vincere, ma che sono stati costretti a giocare in trincea per colpa dell’espulsione di Fiorini a fine primo tempo.

Rivedendo il video da questa angolazione sembra che Stronati vada per spazzare, ma scivolando travolga Corbari e quindi impedisca all’ex di turno di calciare in porta. Voi cosa ne pensate? Era rigore?

Derby Fiorenzuola-Piacenza: il contatto Stronati-Corbari visto dalla tribuna centrale