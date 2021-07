Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) campionessa regionale Allieve

A San Marino di Carpi la “panterina” piacentina vince in volata. Donne Open a Tarzo, secondo posto Junior per Francesca Barale (VO2 Team Pink)

Titolo regionale conquistato e festa di squadra per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, protagonista oggi a San Marino di Carpi (Modena) nel campionato regionale giovanile su strada. Il sodalizio del presidente Massimo Arnesano ha conquistato l’ambita maglia giallorossa nella categoria Allieve grazie alla volata vincente della piacentina Arianna Giordani, classe 2006 e atleta al primo anno in categoria.

Lo sprint imperioso sul lato destro della sede stradale ha coronato un ottimo lavoro di squadra, testimoniato a più riprese con attacchi in testa al gruppo. Le “panterine” hanno brillato anche nelle corse per Esordienti: nei primi anni, settimo posto per la reggiana Giulia Casubolo, mentre la parmense Sarah Sandei è giunta decima nei secondi anni.

Contemporaneamente, a Tarzo (Treviso) nella corsa per Donne Open secondo posto Juniores per l’ossolana Francesca Barale.

Allieve San Marino di Carpi

1° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) 54 chilometri 600 metri in 1 ora 31 minuti 27 secondi, media 54 chilometri 600 metri, media 35,823 chilometri orari

2° Emma Meucci (Zhiraf Guerciotti)

3° Chiara Ferrari (Polisportiva San Marinese)

4° Letizia Tasciotti (Ciclistica San Miniato Santa Croce)

5° Giulia Pozielli (Bicifestival)

6° Vittoria Pirro (Biesse Arvedi)

7° Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica)

8° Vanessa Benuzzi (Cadeo Carpaneto)

9° Michela Di Paolantonio (Cesano Maderno)

10° Camilla Colombo (Ju Green Gorla Minore)

Donne Esordienti secondo anno San Marino di Carpi

1° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore) 33 chilometri 600 metri in 58 minuti 52 secondi, media 34,247 chilometri orari

2° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto)

3° Giada Fornasiero (Mazzano)

4° Sofia Cabri (Polisportiva San Marinese)

5° Alena Andrenacci (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t Adriatica)

6° Vanessa Moreschi (Cadeo Carpaneto)

7° Asia Zanardini (Cadeo Carpaneto)

8° Emma Franceschini (Zhiraf Guerciotti)

9° Aurora Casadei (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t Adriatica)

10° Sarah Sandei (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink).

Donne Esordienti primo anno San Marino

1° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce) 29 chilometri 400 metri in 53 minuti 40 secondi, media 32,870 chilometri orari

2° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese)

3° Emma Vanuzzo (Bicifestival)

4° Giada Cattani (Ju Green Gorla Minore)

5° Serena Zannoni (Sc Cavriago)

6° Giulia Costa Staricco (Cesano Maderno)

7° Giulia Casubolo (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

8° Sara Moreni (Gioca in Bici Oglio Po)

9° Emma Scalorbi (Calderara Stm Riduttori)

10° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti)