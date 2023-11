Agli arresti domiciliari, ma da Reggio Emilia raggiunge Castell’Arquato e semina il caos in un negozio

Controlli straordinari nella “Bassa” dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda. Un giovane di 24 anni ed un operaio di 49 anni sorpresi alla guida delle proprie autovetture con addosso della droga e segnalati quali assuntori alla locale Prefettura. Il giovane è stato fermato e controllato durante un posto di controllo a Fiorenzuola d’Arda, mentre il 49enne a Monticelli d’Ongina. Entrambi sono stati trovati in possesso di alcune dosi di cocaina, subito sequestrata. Gli è stata ritirata anche la patente di guida.

Durante il predisposto servizio di controllo del territorio, una pattuglia dei carabinieri di Lugagnano Val d’Arda, domenica 5 novembre, in serata è accorsa in un esercizio commerciale di Castell’Arquato perché al 112 era stata segnalata la presenza di una donna esagitata che, benché sottoposta alla misura degli arresti domiciliari in una residenza sanitaria di Scandiano (RE) in quanto gravemente indiziata di rapina recentemente perpetrata a Reggio Emilia, importunava alcuni clienti.

La donna, è stata fermata e dal momento che era probabilmente in stato di astinenza da stupefacenti è stata fatta soccorrere da personale del 118 che l’ha accompagnata al pronto soccorso. Dopo le cure prestatele, i carabinieri l’hanno denunciata per evasione e riaccompagnata in provincia di Reggio Emilia ove veniva ricollocata nella stessa struttura da cui si era allontanata.