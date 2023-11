Passaporti, possibile ancora prenotare all’ufficio della Questura di Piacenza

Passaporti possibile prenotare nuovi posti aggiuntivi all’ufficio della Questura di Piacenza, lo fa sapere l’ufficio preposto che specifica che attualmente i tempi di attesa per fissare un appuntamento sull’Agenda online sono60 giorni. Al fine di dare una risposta adeguata alla forte vocazione al viaggio dei residenti in questa provincia, sono a disposizione giornalmente nuovi posti per la settimana successiva oltre a quelli già programmati in Agenda.

Passaporti possibile prenotare nuovi post come accedere

Per accedere al servizio e prenotare un appuntamento occorre connettersi via internet al seguente indirizzo: https://www.passaportonline.poliziadistato.it, procedendo quindi con la registrazione.Il servizio di prenotazione online è utilizzabile ogni giorno di apertura dell’Ufficio Passaporti a partire dalle ore 08.00.Il sistema assegna in automatico l’appuntamento per la presentazione dell’istanza nel primo giorno libero e rende visibili nuove prenotazione ogni giorno lavorativo.

Alcune precisazioni

I posti disponibili non sono illimitati, per questo motivo si raccomanda alla cittadinanza di prenotare l’appuntamento solo se necessario, se è programmata una partenza nei prossimi mesi essendo in possesso di un documento scaduto o con validità residuale non superiore a sei mesi, ciò per evitare di sovraccaricare il sistema di prenotazione, togliendo in tal modo la possibilità di prenotare l’appuntamento a chi ha maggiore urgenza di avere la disponibilità del documento per l’espatrio.

Passaporti possibile prenotare nuovi posti comprovate urgenze

A proposito delle urgenze, l’ufficio garantirà il disbrigo prioritario delle pratiche di rilascio passaporti nei confronti di coloro che, pur essendosi prenotati sull’Agenda elettronica, a fronte di specifiche motivazioni, comprovate e documentate, debbano partire in una data antecedente a quella della prenotazione.

In questo caso specifico il cittadino dovrà comunque prendere un appuntamento sull’Agenda online tramite il sito internet https:\\www.passaportonline.poliziadistato.it e successivamente presentarsi presso lo sportello dell’Ufficio passaporti.

Orari ufficio passaporti

dalle ore 8.30 alle 09.00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, e dalle 09.00 alle 11.00 il giovedì, con la prenotazione effettuata e la documentazione comprovante l’urgenza. Si raccomanda, infine, di presentarsi in Ufficio con la documentazione completa.