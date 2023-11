Arti Marziali – Debutto nella Muay Thai ricco di medaglie per dieci atleti della Yama Arashi

A Cesano Maderno è andato in scena un torneo di Muay Thai organizzato dal maestro Davide Carlot (attuale consigliere nazionale Federkombat e dirigente dell’omonimo settore), dove la palestra piacentina Yama Arashi ha brillato con dieci atleti alla prima esperienza di combattimento.

Nel Muay Thai Light, vittorie per Edoardo Ferrari, Riccardo De Pasquale, Giulia Mazzoni e Alessandro Galletti, mentre Luigi De Pasquale ha conquistato un primo posto pari merito; argento, invece, per Aaron Zanetti e Tommaso Ferrari. Nella specialità contatto pieno (che ammette anche colpi di gomito e ginocchio in viso), oro per Michael Santacroce e secondo posto per Marlon Montufar.

Tira le somme Gianfranco Rizzi, maestro della Yama Arashi