Piacenza – Caldiero Terme, i biancorossi di Rossini cercano lo scacco alla vice regina del girone B

Il Piacenza non ha risolto tutti i suoi problemi, ma ha per lo meno ritrovato l’entusiasmo che era andato scemando dopo le 3 sconfitte consecutive, che sono costate l’esonero a Maccarone. I 3 punti ottenuti a Ponte San Pietro (clicca qui per il report) suggellano la prima vittoria sulla panchina biancorossa di Rossini e pongono fine ad un’astinenza che durava da quasi un mese. Nelle condizioni in cui erano i piacentini nemmeno un successo sull’ultima in classifica era scontato. La situazione rimane d’emergenza per quanto riguarda le assenze, ma la società si è subito mossa sul mercato, facendo registrare gli arrivi dell’attaccante argentino Facundo Marquez, e del centrocampista della Guinea Amadou Touré. Il primo con ogni probabilità sarà in campo già domenica per la sfida alla vice regina del campionato Caldiero Terme.

Uno “sblocco” mentale

Mister Rossini ha messo mano al modulo, passando al 4-4-2 e l’impressione è che possa ancora modificare l’assetto della squadra in seguito. Il lavoro più grosso lo sta facendo però sotto il profilo mentale. Non solo si è rivista una squadra con sprazzi di buon calcio a livello collettivo, ma si sono finalmente potute apprezzare delle giocate impensabili solo pochi giorni fa. Ne prendiamo due a livello esemplificativo: la prima per importanza è quella di Kernezo. Un giocatore fondamentale che con i suoi dribbling ha liberato D’Agostino in occasione del gol nel match di Ponte San Pietro. La seconda, meno importante ai fini del risultato, ma comunque sottolineata da applausi a scena aperta della stampa, è un triplo tunnel di D’Agostino. Questo è esattamente ciò che cercava il tecnico: giocatori che non hanno paura di rischiare ed è ciò che è mancato al Piacenza nell’ultimo periodo (Ascolta anche i “Punti di vista” di Andrea Amorini)

Due arrivi importanti per sopperire alle assenze



Durante “Caffè Biancorosso” il direttore tecnico Totò De Vitis aveva parlato dell’imminenza dell’arrivo di un attaccante e dell’interessamento al giovane centrocampista Tourè (Ascolta qui il podcast). Di lì a qualche ora sono arrivate anche le firme, grazie all’operazione di mercato condotta in prima persona assieme al DS Alessio Sestu. A sostituire l’infortunato Recino e Hrom che sarà impegnato con la nazionale Under 20 della Romania, ci penserà Facundo Marquez. Non esattamente un rincalzo, considerando che lo scorso anno ha messo a segno qualcosa come 23 reti nella cavalcata verso la serie C del Sestri Levante. Argentino classe 1993 ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio da titolare.

Ha fatto invece tutta la trafila nelle giovanili del Sassuolo il centrocampista classe 2003 Amaudu Touré. 20anni di età che fanno di questo giocatore un Under di qualità.

Assenti e rientranti

Sospiro di sollievo per Artioli, che aveva lasciato il campo dolorante a Ponte San Pietro, ma che è decisamente della partita. Moro gioca ormai stabilmente da due turni e non solo ha recuperato, ma addirittura brilla tra i pali con parate importanti. Non ci sarà Recino, fuori per almeno altre tre settimane. Hrom sarà impegnato con la Nazionale. A centrocampo Bachini non sarà a disposizione fino a primavera e Corradi difficilmente tornerà in campo prima della partita con il Brusaporto. In difesa non c’è stato alcun passo indietro sulla squalifica di Silva: la Corte Suprema ha respinto il ricorso del club di via Gorra, privando anche per questa giornata di campionato la squadra del suo capitano. Ancora out Canale e Santella.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob, Baudouin, Del Dotto, Artioli, Bassanini, Gerbaudo, Andreoli, Kernezo, D’Agostino, Marquez. All Rossini

Caldiero Terme, una forza del girone B

Secondi in classifica i veneti hanno perso solo 2 partite fino a questo momento. I ragazzi di mister Cristian Soave hanno sorpreso tutti grazie ad una difesa granitica, una delle migliori del campionato. I gialloverdi possono poi contare sull’esperto attaccante 38 Rachid Arma. Il marocchino ha già messo a segno 6 centri. Il Caldiero non veniva da un inizio novembre esaltante. Un pareggio senza reti con il Ponte San Pietro ed una sconfitta per 2-1 sul campo della Clivense. Domenica scorsa però c’è stato il riscatto nello scontro diretto con il Brusaporto, battuto al Comunale con gol di Arma e Zerbato: un successo che riporta la squadra al secondo posto in solitaria. Una squadra che è a 2 lunghezze di ritardo dall’Arconatese, ma ha tutte le carte in regola per fare un campionato di vertice, quello che avrebbe dovuto fare il Piacenza, almeno nelle intenzioni iniziali.

Il turno di campionato

Brusaporto – Legnano

Castellanzese – Crema

Ciserano – Arconatese

Clivense – Ponte San Pietro

Folgore Caratese – Tritium

Piacenza – Caldiero Terme DIRETTA SU RADIO SOUND

Real Calepina – Pro Palazzolo

Casatese – Caravaggio

Varesina – Club Milano

Villa Valle – Desenzano

La classifica

Arconatese 29; Caldiero Terme 27; Varesina e Brusaporto 24; Pro Palazzolo 22; Piacenza 20; olgore Caratese, Ciserano e Casatese 18; Desenzano e Legnano 17; Caravaggio 16, Club Milano 15; Castellanzese e Clivense 14; Villa Valle e Crema 13; Real Calepina 12; Tritium 10; Ponte San Pietro 9