Aspiratori Otelli, Francesco Calì di bronzo ai tricolori su strada Juniores

A Montegrotto Terme l’atleta modenese dell’Aspiratori Otelli, Francesco Calì,regola in volata il gruppo alle spalle del duo Montoli-Germani

Bronzo tricolore per Francesco Calì, Juniores dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto che si è messo in mostra al campionato italiano Juniores su strada di oggi a Montegrotto Terme (Padova).

In gara con la selezione dell’Emilia Romagna, il velocista modenese ha conquistato un ottimo terzo posto. Ha regolato il gruppo alle spalle del duo di fuggitivi di giornata composto dal lombardo Andrea Montoli (Canturino 1902) e da Lorenzo Germani, laziale del Work Service Romagnano in gara con la Toscana. I due si sono giocati la medaglia d’oro nazionale allo sprint, vinto dal portacolori della Lombardia. Per Francesco, la conferma di un ottimo stato di forma a una settimana dalle ottime performance fatte registrare al Giro del Friuli.

Prossimi appuntamenti dell’Aspiratori Otelli

Calì e Montoli figurano tra gli iscritti della Challenge Bresciana “Giancarlo Otelli” che domenica vedrà i riflettori puntati su Ponte Zanano di Sarezzo (Brescia) nella gara organizzata dall’Aspiratori Otelli nel ricordo del suo patron scomparso a gennaio 2019. La manifestazione vede iscritti 178 atleti in rappresentanza di 23 squadre. La formazione di casa sarà al completo: al via ci saranno Daniele Anselmi, Andrea Agosti, Gabriele Coloberti, Lorenzo Ghirardi, Andrea Rabba, Sergio Zanolini, Luca Rizzi, Pierpaolo Zanelli, Mattia Battecca, Francesco Calì, Andrea Piras (fresco azzurro agli Europei su strada a Plouay) e Giosuè Epis, gli ultimi tre in gara oggi al tricolore di Montegrotto.

Inoltre, gli Allievi dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem parteciperanno alla corsa su strada di Bibano di Godega di Sant’Urbano (Treviso): in sella Nicholas Botti, Luca Franzosi, Emanuele Picco, Matteo Bicelli, Massimo Fusi, Gabriele Casalini e Daniel Trebbi. Gli Esordienti, invece, si presenteranno al completo a Gifflenga (Biella). Alla gara saranno iscritti anche tre portacolori del Cadeo Carpaneto: gli Esordienti Matteo Piscina e Filippo Naturani e la Donna Esordiente Marisol Dalla Pietà, in gara con i maschi.

Campionato italiano Juniores su strada Montegrotto Terme

1° Andrea Montoli (Lombardia) 139 chilometri in 3 ore 35 minuti 25 secondi, media 38,905 chilometri orari

2° Lorenzo Germani (Toscana)

3° Francesco Calì (Emilia Romagna) a 5 secondi

4° Federico Iacomoni (Trento)

5° Mattia Garzara (Veneto)

6° Lorenzo Gobbo (Lombardia)

7° Armando Lettiero (Campania)

8° Alessandro Motta (Lombardia)

9° Massimiliano Pini (Lombardia)

10° Davide De Pretto (Veneto)