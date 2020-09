VO2 Team Pink, Francesa Barale quarta nel Giro delle Marche in Rosa

Podio di categoria sfiorato per la ciclista ossolana del Vo2 Team Pink. Sfortunata e rovinosa caduta per la campionessa europea Eleonora Camilla Gasparrini, che ha riportato una sublussazione della clavicola

Nuovo doppio piazzamento e anche tanta sfortuna per il VO2 Team Pink nella seconda giornata del Giro delle Marche in Rosa, manifestazione a tappe Open dove il sodalizio piacentino partecipa con nove atlete Juniores. Nella corsa in linea con partenza e arrivo a Villa Musone di Loreto, le ragazze del ds Stefano Peiretti hanno centrato due top ten di categoria, proprio come venerdì sera nella cronometro di Recanati. L’ossolana Francesca Barale è risultata la quarta Junior al traguardo, mentre la brianzola Cristina Tonetti ha occupato la casella numero sei tra le atlete della categoria, dove la migliore è risultata Alice Palazzi dell’Awc Re Artù General System.

Per il VO2 Team Pink, la giornata ha visto anche la rovinosa caduta della campionessa europea Eleonora Camilla Gasparrini, che non ha potuto evitare l’impatto con la bicicletta di un’atleta scivolata in una rotonda. La “panterina” piemontese è stata trasportata al pronto soccorso dove le è stata riscontrata una sublussazione della clavicola, con il suo giro delle Marche che termina purtroppo in anticipo.

Domani (domenica) la manifestazione terminerà con la terza e conclusiva tappa ospitata da Offida. Alle 12 è prevista la corsa per Donne Juniores (sette giri di un circuito di 8 chilometri e 700 metri), mentre alle 13,45 partiranno le Elite, chiamate a percorrere dieci tornate.

Ordine d’arrivo seconda tappa Villa Musone

1° Sofia Bertizzolo (Fiamme Oro) in 2 ore 31 minuti 18 secondi,

2° Eugenia Bujak (Alè Btc Ljubljana)

3° Silvia Zanardi (BePink) a 1 secondo

4° Debora Silvestri (Top Girls Fassa Bortolo)

5° Greta Marturano (Top Girls Fassa Bortolo)

6° Elena Franchi (Eurotarget Bianchi Vittoria)

7° Alice Palazzi (Awc Re Artù General System) a 2 secondi

8° Tatiana Guderzo (Alè Btc Ljubljana) a 5 secondi

9° Rachele Barbieri (Serramazzoni) a 18 secondi

10° Chiara Consonni (Valcar-Travel & Service) a 18 secondi

Classifica Donne Juniores seconda tappa Villa Musone

1° Alice Palazzi (Awc Re Artù General System)

2° Alessia Patuelli (Breganze Millenium)

3° Giulia Giuliani (Team Lady Zuliani)

4° Francesca Barale (VO2 Team Pink)

5° Sylvie Truc (Racconigi Cycling Team)

6° Cristina Tonetti (VO2 Team Pink)

7° Noemi Lucrezia Eremita (Ciclismo Insieme)

8° Irene Affolati (Ciclismo Insieme)

Le maglie di leader dopo la seconda giornata

Rosa (assoluta): Eugenia Bujak (Alè BTC Ljubljana)

Rossa (under 23): Chiara Consonni (Valcar Travel & Service)

Bianca (juniores): Alessia Patuelli (Breganze Millenium)

Blu (gran premio della montagna): Sofia Bertizzolo (Fiamme Oro)

Verde (traguardi volanti): Silvia Zanardi (BePink)

Multicolori (combinata): Sofia Bertizzolo (Fiamme Oro)

Combattività: Sofia Bertizzolo (Fiamme Oro)

Miglior atleta Born to Win: Caris Cosentino.