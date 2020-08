Aspiratori Otelli, il Giro del Friuli Juniores inizia con un settimo posto

Buon piazzamento nella frazione d’apertura della corsa a tappe, inaugurata dalla cronosquadre, per l’Aspiratori Otelli. Piras, giornata-no agli Europei di Plouay. L’Allievo Casalini convocato dalla Lombardia per i tricolori giovanili su pista

Inizia con un settimo posto nella cronosquadre l’avventura dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto al diciottesimo Giro del Friuli, unica corsa a tappe prevista quest’anno in Italia nella categoria Juniores. Venerdì la formazione piacentino-bresciana ha inaugurato la tre giorni nel profondo Nord-Est partecipando alla lotta contro il tempo collettiva nella cornice del velodromo “Bottecchia” di Pordenone.

Sabato la squadra composta da Giosuè Epis, Francesco Calì, Gabriele Coloberti, Andrea Rabba e Daniele Anselmi affronterà la seconda tappa, la Pordenone-Cimolais (115 chilometri, partenza alle 11,30). Mentre domenica chiuderà l’avventura con la terza frazione (Fontanafredda-San Daniele del Friuli), con 132 chilometri da percorrere e il via alle 12,30.

Piras agli Europei

Il venerdì dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto è stato caratterizzato anche dalla partecipazione in azzurro di Andrea Piras agli Europei su strada di Plouay (Francia). Lo Juniores brianzolo ha completato la prova in linea. Purtroppo la gara è terminata a 12 minuti e 44 dal vincitore e in sessantunesima posizione. L’Italia di Rino De Candido ha centrato il quinto posto con Lorenzo Balestra.

Il commento di Piras

“La gara è andata male purtroppo, non ero in giornata. Nei primi 30 chilometri di corsa ero sempre davanti con gli altri azzurri, entravamo nelle gare e seguivamo i vari scatti, ho provato anch’io in un’occasione, ma senza fortuna. Poi le gambe non giravano ed è stata la classica giornata-no. Quando mi sono sganciato dal gruppo, ho continuato da solo per terminare la prova, poi si sono agganciati altri due corridori e abbiamo concluso insieme. Peccato, potevo dire la mia. Ora pensiamo agli Italiani cronometro e in linea Juniores”.

Casalini ai tricolori

L’allievo Gabriele Casalini (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem) è stato convocato dalla Lombardia per partecipare ai campionati italiani giovanili su pista in programma da lunedì al 3 settembre al velodromo San Giovanni al Natisone (Udine).

Week end

Il week end dell’Aspiratori Otelli Cadeo Carpaneto si completerà con altre due gare. La partecipazioni alle gare femminili su strada di Formigine (sabato con Donne Esordienti e Allieve del Cadeo Carpaneto) e a quella maschile per Esordienti a Covo (domenica).