Referendum, sorteggiati i 344 scrutatori. Entro l’11 settembre l’accettazione della nomina. On line l’elenco dei cittadini estratti.

La Commissione Elettorale comunale, presieduta dall’assessore Paolo Mancioppi e composta dai consiglieri Gloria Zanardi, Antonio Levoni e Gian Paolo Ultori, riunitasi nella mattinata di giovedì 27 agosto, ha nominato gli scrutatori che comporranno i seggi per il Referendum del 20 e 21 settembre.

Referendum, sorteggiati i 344 scrutatori

I 344 scrutatori sono stati estratti tra i 2.858 iscritti all’apposito Albo, tramite sorteggio del tutto casuale mediante un algoritmo random. Con le stesse modalità sono stati estratti i nominativi delle riserve.

Gli scrutatori dovranno rendersi disponibili nel pomeriggio di sabato 19 settembre dalle ore 15.30. In particolare dovranno rimanere a disposzione fino al completamento delle operazioni preliminari alle votazioni. Quindi domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 26 settembre dalle 7 alle 15 per le operazioni di voto. Successivamente, senza interruzioni, dovranno essere operativi sino alla conclusione dello spoglio.

Informazioni per chi accetta l’incarico

I cittadini sorteggiati che accettino l’incarico dovranno ritirare la nomina presso l’Ufficio Elettorale, in viale Beverora 57, entro venerdì 11 settembre. Gli orari: martedì, mercoledì, venerdì dalle 14 alle 19, il sabato dalle 8.15 alle 12.15.

Occorrerà portare con sé la richiesta di accreditamento del compenso (quello previsto per gli scrutatori è di 104 euro) con il proprio codice IBAN. Il modulo è scaricabile dal sito www.comune.piacenza.it , dove si può consultare anche l’elenco completo dei nominativi estratti.

Le eventuali rinunce possono essere comunicate all’indirizzo di posta elettronica u.elettorale@comune.piacenza.it oppure essere sottoscritte presso l’Ufficio Elettorale nei medesimi orari del ritiro delle nomine.

Gli appartenenti all’Albo degli scrutatori che non siano stati sorteggiati, possono manifestare la propria disponibilità a sostituire i rinunciatari. Come? Compilando l’apposito modulo sempre presso l’Ufficio Elettorale. L’eventuale chiamata in servizio avverrà nei tre giorni antecedenti le consultazioni di voto.

Informazioni

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Elettorale del Comune di Piacenza ai seguenti recapiti: 338/1118452 – 338/1118447 (anche tramite Whatsapp), 0523-492495/2546 o scrivere a u.elettorale@comune.piacenza.it .