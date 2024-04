Il 6 aprile 69° Assemblea di Avis Provinciale Piacenza OdV, il tema: “La scelta che unisce – Donatori in rete per la salute universale

69° Assemblea di Avis Provinciale Piacenza OdV, l’appuntamento è in programma sabato 6 aprile alle ore 14.00, presso la sala “G.PIANA” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

“La scelta che unisce – Donatori in rete per la salute universale”. E’ questo il tema è pensato per ribadire la responsabilità di una scelta – quella di donare in modo volontario, anonimo, periodico, gratuito e associato – che è al contempo una scelta personale e collettiva.

Tema centrale, quindi, ancora una volta la necessità e la voglia di fare rete sul territorio, rete strategica che è alla base del volontariato e soprattutto dell’impegno avisino. Un modo per promuovere lo spirito di cittadinanza attiva.

Gilberto Piroli, Presidente AVIS provinciale Piacenza

“ Rafforzare il ruolo di Avis all’interno della comunità e promuovere la cultura del dono e della solidarietà, insieme al necessario ricambio generazionale nei donatori e nei volontari, continueranno ad essere le nostre sfide quotidiane per garantire la continuità della raccolta e delle attività trasfusionali. Risulta più che mai essenziale, visti i numeri piuttosto bassi dei giovani che si avvicinano ad Avis, rivolgerci sopratutto a quelle fasce attraverso messaggi che siano espressione delle loro aspettative e dei loro linguaggi……i giovani sono una preziosa risorsa per le nostre comunità e noi dobbiamo imparare a renderli protagonisti positivi del loro presente, a noi il compito di stimolare e tutelare la loro creatività, intraprendenza e spirito di iniziativa per farli sentire appartenenti alla famiglia avisina.