L’Assigeco Piacenza è pronta a tornare in campo per il primo match della seconda fase di campionato. I biancorossoblu sono stati inseriti nel girone azzurro. Si portano in dote, assieme all’ottavo posto in classifica, anche due punti con i quali inizieranno la rincorsa ai playoff. La partita inaugurale della stagione vedrà l’Assigeco affrontare Pistoia domenica 25 aprile alle ore 18.00 eccezionalmente sul parquet del Campus di Codogno, a causa dell’indisponibilità del PalaBanca di Piacenza. Si tratta della seconda partita ufficiale che i biancorossoblu disputeranno a Codogno, dopo quella di regular season contro l’Edinol Biella.

Tutti i match

La seconda fase prevede sei partite contro Pistoia, Ravenna e Cento, provenienti dal girone rosso, e si gioca dal 25 aprile al 16 maggio 2021 (4 turni domenicali, 2 infrasettimanali al mercoledì). Le 6 squadre partecipanti lottano per gli ultimi 4 posti per i playoff, quali teste di serie 13-16. Le ultime due classificate chiudono la loro stagione al termine della sesta gara del girone.