Assomensana 16°edizione della Settimana di Prevenzione dell’Invecchiamento Mentale

Assomensana, torna la 16ª edizione della: “Settimana di Prevenzione dell’Invecchiamento Mentale”. L’occasione per fare prevenzione e conoscere lo stato di salute delle nostre funzioni mentali.

Dal 18 al 23 settembre in più di 100 città assomensana mette a disposizione i suoi specialisti per effettuare test neuropsicologici gratuiti. Al progetto aderisce anche Piacenza attraverso la Dott.ssa Nicoletta Porcu.

Assomensana si può invecchiare bene mentalmente?

Molte persone pensano che l’invecchiamento fisiologico porti con sé, inesorabilmente, problemi di memoria, attenzione, concentrazione, ragionamento, linguaggio. In realtà si può invecchiare bene contenendo i danni del tempo, come spiega il Presidente dell’Associazione no profit Assomensana professor Giuseppe Alfredo Iannoccari – autore dei libri “I 10 pilastri per un cervello efficiente” e “Declino cognitivo” (Franco Angeli) e “Strategica-Mente” (Il Sole 24 Ore): “le nostre ricerche indicano che si può rallentare il decadimento cognitivo a tutte le età e con la Settimana di Prevenzione dell’Invecchiamento Mentale (SPIM) vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema, spiegando che prevenire il declino cognitivo si può».

Assomensana settimana della prevenzione

Giunta alla sua 16ª Edizione, dal 18 al 23 settembre la SPIM organizzata da Assomensana mette a disposizione centinaia di psicologi, neurologi e neuropsicologi che in più di 100 città offrono una valutazione gratuita delle condizioni mentali a tutti i cittadini che ne faranno richiesta.

«Come ogni anno la SPIM – spiega il professor Iannoccari – anticipa e include la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, questa terribile pandemia che colpisce più di 800 mila italiani all’anno e che compromette la qualità di vita del singolo, dei familiari e comporta elevati costi sociali .

un malato di Alzheimer costa alla sanità pubblica mediamente 50 mila euro all’anno.

Assomensana la sua attività

Dal 2004 Assomensana opera per trovare strategie per ritardare il più a lungo possibile l’esordio della malattia. “Se una persona è proprio destinata ad ammalarsi, seguendo opportuni stili di vita può spostare in avanti nel tempo, di mesi o anni, l’esordio della malattia!” – spiega Giuseppe Alfredo Iannoccari.

Quando si inizia ad invecchiare?

“Già dai 28-30 anni – racconta Iannoccari – iniziamo a perdere circa 100 mila neuroni al giorno ne abbiamo circa 100 miliardi e ogni anno ciò determina la perdita di efficienza dell’1% circa determinando, già a 50 anni, la perdita del 20% di lucidità che sale al 50% a 80 anni greenager esclusi!”

Cosa fare?

“Innanzitutto, è importante conoscere e monitorare il proprio stato di salute mentale – indica il Dott. Iannoccari – ed è proprio l’obiettivo che si propone Assomensana tramite la SPIM. Effettuare ogni anno un check-up aiuta a capire come si sta invecchiamento e cosa fare per mantenere mente e cervello lucidi ed efficienti a dispetto del tempo che passa”.

Chiunque, senza limiti di età o di livello culturale, potrà avere il check-up gratuito della mente, una valutazione sul proprio stato intellettivo secondo un metodo clinico valido ed efficace.

Informazioni

Partecipare è semplice: è sufficiente andare sul sito Assomensana , nella pagina dedicata alla SPIM, dove si trovano tutti gli indirizzi degli specialisti distinti per regione e città. Si contatta l’esperto più vicino per fissare un appuntamento tra il 18 e il 23 settembre poi, nelle sedi prefissate, gli interessati saranno sottoposti al TEST con modalità ‘carta e matita’ che, in circa 40 minuti, fornirà il profilo neuropsicologico della persona. Nella città di PIACENZA e dintorni ci si può rivolgere a: Dott.ssa Nicoletta Porcu Cell. 3488230767. E-mail: n.porcu@assomensana.it

Alla fine della prova, sulla base dei risultati ottenuti, lo specialista darà indicazioni e suggerimenti su come mantenere attive le aree del cervello che funzionano bene e stimolare le abilità cognitive che iniziano a cedere alle lusinghe del tempo.

“In questo modo sarà possibile conoscere lo stato di salute delle funzioni mentali ed intervenire per tempo per mantenere in buona forma mente e cervello. D’altronde, si governa ciò che si sa!” chiosa Iannoccari. Tutte le notizie e gli indirizzi degli specialisti che aderiscono alla SPIM in Italia si trovano su www.assomensana.it

Assomensana i sostenitori

La SPIM di Assomensana è sostenuta da Proges e ha ottenuto il patrocinio degli enti nazionali più importanti come AIP, Anaste, Ancescao, Arad, Confartigianato, Fondazione Zoè, Osservatorio Senior, S.I.G.G., Sigot, S.I.Ne.G., ecc.