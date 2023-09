Vasto incendio in un cascinale tra i campi di Montale, vigili del fuoco al lavoro tutta notte – FOTO

Un vasto incendio si è scatenato in Strada della Mussina, tra Montale e Ivaccari. Le fiamme hanno interessato un cascinale situato in un campo della zona e hanno iniziato a divampare intorno all’una di notte. In particolare il rogo ha interessato decine e decine di balle di fieno stoccate all’interno di un portico. Ancora da capire le cause che hanno innescato l’incendio.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco con autopompa e autobotte. Un intervento decisamente complicato, basti pensare che i pompieri erano ancora al lavoro la mattina successiva. Ingenti i danni riportati dalla struttura, pare però che fortunatamente nessuno sia rimasto ferito.