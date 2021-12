Atletica – Campionati europei di Cross: Emma Casati in gara domenica 12 dicembre

Gli imminenti Campionati europei di Cross si terranno a Dublino questo weekend. Tra i partecipanti alla gara under20, ci sarà anche la nostra Emma Casati, che al primo anno di categoria ha staccato il biglietto di partecipazione. La junior dell’atletica Piacenza allenata da Giuliano Fornasari sarà in azione il 12 dicembre alle 10.28 (orario di Dublino) quindi 11.28 ora italiana. La 27esima edizione dei Campionati Europei di cross sarà trasmessa in diretta tv domenica 12 dicembre su RaiSport (canale 58) dalle 10.35 alle 16.15, e in streaming su RaiPlay.