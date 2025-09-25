Atletica – Piacenza sugli scudi: i giovani biancorossi brillano ai Campionati Regionali Cadetti e all’Esagonale del Po

Due giornate di gare e ottimi risultati di rilievo per l’Atletica Piacenza: i Campionati Regionali Cadetti, organizzati proprio sul rettilineo e nelle pedane del Campus Pino Dordoni il 20 e 21 settembre, hanno messo in mostra alcuni dei migliori talenti locali. A questo weekend di soddisfazioni si è aggiunta poi, il 23 settembre, la tradizionale Esagonale del Po, nella quale i giovani biancorossi hanno vestito la maglia della rappresentativa provinciale con ottimi esiti.
Campionati Regionali Cadetti (20–21 settembre, Campus Pino Dordoni)
L’Atletica Piacenza è stata organizzatrice dell’evento e i suoi atleti hanno risposto presente con prestazioni importanti.
- Valentino Palpi: due piazzamenti sul podio nonostante qualche problema fisico negli ultimi giorni — argento nel salto triplo con 11,96 m e bronzo nel salto in alto con 1,68 m, resa ancora più significativa dal dolore alla schiena che lo ha accompagnato fino alle gare.
- Nicolò Losi: doppio bronzo negli ostacoli, confermandosi uno degli specialisti della categoria con 3° posto nei 100 hs in 14″02 e 3° nei 300 hs in 41″86.
- Icaro Cretella: due quarti posti molto solidi nelle prove di salto — 4° nel salto in lungo con 5,75 m e 4° nel salto triplo con 11,76 m; prestazioni che lasciano intravedere margini di miglioramento e futuro.
L’atmosfera al Campus Pino Dordoni è stata competitiva ma cordiale, con l’Atletica Piacenza che ha curato l’organizzazione tecnica e logistica dell’appuntamento regionale.
Esagonale del Po (23 settembre) — la rappresentativa provinciale
Nell’appuntamento che mette a confronto le province che si affacciano sul fiume Po, i giovani biancorossi hanno dato il loro contributo alla squadra con piazzamenti di rilievo:
- Anna Gherardi (Allieve) — oro nel lancio del disco, 26,92 m.
- Michele Boselli (Allievi) — bronzo nel lancio del giavellotto, 43,89 m.
- Icaro Cretella (Cadetti)— argento nel salto in alto, 1,74 m, aggiungendo un podio alla sua intensa settimana di gare.
- Davide Sella (Cadetti)— bronzo nel salto in lungo, 5,41 m.
Questi risultati sottolineano la profondità del vivaio piacentino e la capacità dei ragazzi di mettersi in mostra sia nelle competizioni individuali che nelle rappresentative provinciali.
Un fine settimana ricco di soddisfazioni per l’Atletica Piacenza: podi, piazzamenti e prestazioni che premiano lavoro, costanza e organizzazione. Le prove di atleti come Palpi, Losi, Gherardi, Boselli, Cretella e Sella confermano come il territorio stia facendo crescere una generazione promettente di giovani atleti biancorossi. Ora lo sguardo è già verso i prossimi appuntamenti: l’obiettivo sarà trasformare questi segnali positivi in progressi tecnici e nuovi podi.