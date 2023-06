Ausl, al via dal 3 luglio la riorganizzazione estiva degli sportelli unici: a Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola

Dal 3 luglio parte la riorganizzazione estiva degli Sportelli unici di Piacenza (sede di piazzale Milano), Castel San Giovanni e Fiorenzuola per cui le attività saranno articolate su cinque aperture settimanali, da lunedì al venerdì, prolungate fino alle 13.45:

– Piacenza, piazzale Milano

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle 8.15 alle 13.45; giovedì: dalle 8.15 alle 17 (orario continuato)

– Castel San Giovanni

lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.15 alle 13.45; mercoledì: dalle 8.15 alle 17 (orario continuato)

– Fiorenzuola

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle 8.15 alle 13.45; giovedì: dalle 8.15 alle 17 (orario continuato)

L’Azienda ricorda che è attivo il portale per il cambio e la scelta del medico o pediatra direttamente online (https://gp.ausl.pc.it/pratica-selmd): il servizio consente di non doversi recare a uno sportello e gestire tutta la pratica comodamente da casa. La procedura può essere richiesta anche per un familiare, per favorire il più possibile le persone che non hanno specifiche competenze digitali.

Per la prenotazione di visite ed esami specialistici è possibile utilizzare il proprio Fascicolo sanitario elettronico, la piattaforma www.cupweb.it, il Cuptel 800.651.941 e tutte le farmacie convenzionate (https://portalefarmacie.ausl.pc.it/).

Il pagamento del ticket è possibile, tramite l’avviso di pagamento allegato al foglio di prenotazione (PAGOPA), in banca, posta, supermercati, tabaccherie, agli sportelli aziendali, nei riscuotitori automatici e nelle farmacie convenzionate.

Per il ritiro referti, oltre alle sedi aziendali dedicate (https://www.ausl.pc.it/it/come-fare-per/ritiro-referti-lab-analisi), è possibile richiedere al proprio farmacista la stampa del referto degli esami ematici eseguiti in uno qualsiasi dei punti prelievi dell’Azienda Usl di Piacenza (https://www.ausl.pc.it/it/come-fare-per/ritiro-referti-lab-analisi/referto-farmacia)