Tragico incidente in autostrada. I fatti sono accaduti ieri sera, nel tratto di A1 compreso tra Fidenza e Alseno, in direzione Milano. Un uomo di 42 anni, residente in provincia di Cuneo, stava viaggiando al volante di una Volkswagen Passat quando, per motivi da chiarire, ha tamponato un mezzo pesante che lo precedeva. L’impatto è stato violentissimo e il conducente ha perso la vita sul colpo. Inutile l’intervento tempestivo dei soccorsi.