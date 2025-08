Auto finisce in una scarpata a Pecorara, muore 68enne piacentino

Auto finisce in una scarpata a Pecorara, muore un 68enne residente a Busseto in Alta Val Tidone. La tragedia è accaduta intorno alle ore 22 di venerdì 1 agosto sulla strada provinciale 34 in località Brevi.

Sono intervenuti gli operatori sanitari della Croce Rossa di Pianello Valtidone e i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dal veicolo. Presenti anche i tecnici del SAER per supportare gli operatori nelle operazioni di respirazione cardio polmonare, ma purtroppo senza ottenere esiti positivi.

Sul posti anche gli operatori del soccorso alpino e i Carabinieri di Bobbio per i rilievi. Non si esclude che l’uomo possa essere stato colto da un malore prima di finire nella scarpata.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy