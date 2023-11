Auto a gas metano in fiamme a Fiorenzuola, delicato intervento dei vigili del fuoco – FOTO

Auto in fiamme lungo la via Emilia Parmense a Fiorenzuola. I fatti sono accaduti intorno alle 19. Una vettura alimentata a gas metano stava viaggiando quando dal motore ha iniziato a sprigionarsi fumo. Il conducente è riuscito a lasciare l’abitacolo prima che il mezzo venisse avvolto interamente dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Un intervento molto delicato considerata la presenza dell’impianto a gas a bordo della vettura. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico per consentire ai vigili del fuoco di intervenire in sicurezza. Alla fine i pompieri sono riusciti a estinguere il rogo e mettere in sicurezza la vettura.